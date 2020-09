Alles wat u nú over hét dividend moet weten

Bericht delen via:

Met Royal Dutch Shell vandaag vol in de bocht (gelukkig niet weer een dividenverlaging, schrik niet) komt dit verhaal van Jorik van den Bos, misschien wel Nederlands bekendste dividendbelegger, als geroepen.



Citaat, hieronder de bron:

We denken dat banken relatief snel op hun oude niveau kunnen komen, maar bij olie- en gasbedrijven is er wel sprake van een structurele reset. Want de olieprijs bevindt zich nu structureel op een lager niveau, terwijl de kosten om olie te winnen veel minder hard gedaald zijn.

Dat maakt deze bedrijven minder winstgevend. Naast de verminderde inkomsten uit het oppompen van olie wordt er meer geld uitgegeven aan alternatieve energie-alternatieven om een toekomstige zero carbon wereld mogelijk te maken.

Voor ons is er geen reden om de energiesector helemaal te mijden. De wereld heeft nog lange tijd olie nodig, ook al zal de vraag waarschijnlijk afnemen. Maar door de lage olieprijs zijn veel wilde en dure plannen in de ijskast gezet, waardoor ook het aanbod afneemt.

Daarbij moet worden aangetekend dat er tussen oliebedrijven grote verschillen bestaan. Exxon Mobil bijvoorbeeld doet alsof er niets aan de hand is. Echter, Shell loopt voorop in de energietransitie en kan daarvan in de toekomst profiteren.

Cash is al king. Dividend wordt weer king ??. Hopelijk...?? https://t.co/rbXcf3wK1H — Jorik van den Bos (@JorikvandenBos) September 30, 2020

Krijgt u dit plaatje nog van mij: duidelijk. Het dividendrendement op aandelen is dit jaar inderdaad geïmplodeerd... maar de concurrentie bakt er nog vele malen minder van. Inderdaad, de rentes op de betere staatsleningen.