BeursVandaag: Alles en nog meer tegelijk

Het moet op zevenmijlslaarzen, want er is veel, heel veel voorbeurs.

Vers van de pers, hier is Royal Dutch Shell met die Q3-update. De cijfers zelf over dat kwartaal zijn beroerd - eigenlijk is deze update een omzet- en winstwaarschuwing door diverse Perfect Storms - maar dat vertelde de koers u ook al: -58,2% dit jaar. Ik waag me niet aan een voorspelling voor vandaag.

Op tijd op rem getrapt, #Shell heeft Q3-update, gaat reorganiseren, kosten besparen en mensen ontslaan, maar speelt geen paniekvoetbal. Nog niks over nieuwe (energie) strategie. Hier link naar het enorme persbericht: https://t.co/y97GYIFSDN#AEX pic.twitter.com/qo9hYNK5Rn — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 30, 2020

Er is namelijk meer te doen. DSM verkoopt een onderdeel.

U mag zelf een link zoeken, ik heb geen zin om verstrikt te raken in verhitte politieke gemoederen. Het debat Biden-Trump was weinig presidentieel, lees ik overal. Dit is de S&P 500 future vannacht. Als ik niet beter zou weten, had ik volatiel nachtje geoordeeld. Komt vaker voor dit jaar. De dollar trok wel aan.

Nog meer? Nog meer. Kiadis heeft Q2's en meldt €18,8 miljoen verlies (was vorig jaar €25,9 miljoen) en heeft €19,8 miljoen in kas. Collega biotech Galapagos heeft trouwens ook een nieuwtje.

Nog veel meer? Nog heel veel meer. BAM, dat gisteren haar all time low €1,035 evenaarde, gaat ook herstructureren, Vooral ontslagen zie te zien.

Laatste handelsdag van de maand en de AEX staat in september op -2,3%, daarmee de slechte naam bevestigend van deze maand op de beurs . Dit jaat staat er -9,2% en herbelegd -7,4%. Niet best , maar gegeven #uweetwel valt het mij allemaal ruim mee. Wat mij dan weer niet mee valt: de opening. Alles lager.

De rentes laten nog niet zoveel actie zien.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:47 'WTO keurt Europese importheffingen tegen VS goed'

07:34 Biotechnoloog Kiadis Pharma dringt verlies terug

07:34 Corbion geeft voor 170 miljoen dollar aan schuldpapier uit

29 sep Galapagos begint test GLPG3970 tegen psoriasis

29 sep Hoekstra: zorgen over uitblijven akkoord bij KLM

29 sep Wall Street lager op onzekerheid steunpakket VS

29 sep Ajax maakte 20,7 miljoen euro winst in het afgelopen seizoen

29 sep Wall Street blijft in de min

29 sep Rode koersenborden op Europese beurzen

Analistenadvies luidt:

AkzoNobel: naar €90 van €78 - JP Morgan

ArcelorMittal: naar $22 van $20 - Credit Suisse

De AFM meldt deze shorts:

De agenda is tjokvol en de Chinese inkoopmanagersindices zien er solide uit:

03:00 China NBS manufacturing PMI sep 51, 5 (verwqacht 51,2)

03:00 China services PMI sep 55,9

03:45 China Caixin manufacturing PMI sep 53,0 (53,1)

08:00 Kiadis Q2-cijfers

08:00 Duitsland detailhandelsverkopen aug +0,5% MoMb

08:45 Frankrijk consumentenbestedingen aug +2,0% MoM

09:55 Duitsland werkloosheidspercentage sep 6,4%

11:00 EU inflatie CPI sep -0,2% YoY

14:00 Esperite Bava

14:15 VS ADP banenrapport sep +600K

14:30 VS BBP Q2 (herziend) -31,7%

15:45 VS Chicago PMI sep

16:00 VS pending Home Sales aug +3,0% MoM

16:30 VS olievoorraden

En dan nog even dit

Netjes:

Omzet #detailhandel groeit in augustus voor de tweede keer dit jaar met meer dan 10 procent. Lees meer op: https://t.co/IUJbL4FnyL pic.twitter.com/pA7sAMHOJt — CBS (@statistiekcbs) September 30, 2020

Euro bonds dus, FD draait er niet om heen:

Alsnog een link via zijweggetje:

Dollar holds line after Trump, Biden clash in first debate https://t.co/8ZKYlzZhCL pic.twitter.com/d027C7ITX1 — Reuters Business (@ReutersBiz) September 30, 2020

Intussen in China:

China's factory activity accelerates at solid pace in September on boost from overseas demand https://t.co/1CoOn4ehXP pic.twitter.com/hmbtjhDKX8 — Reuters Business (@ReutersBiz) September 30, 2020

Massaontslagen, wen er maar aan:

Disney to lay off about 28,000 parks unit employees due to coronavirus hit https://t.co/sj4Dso4nj6 pic.twitter.com/DPqqr59bOT — Reuters Business (@ReutersBiz) September 30, 2020

Of het nou nodig is? Hij zorgt wel voor héél veel waarde:

Apple grants CEO Tim Cook first major stock package since 2011 https://t.co/7q23mtf6HJ pic.twitter.com/sACFNknAhS — Reuters Business (@ReutersBiz) September 30, 2020

Peak FANG?

U.S. House Judiciary antitrust report likely to come out as soon as Monday October 5: source https://t.co/9f7k9tPwhT pic.twitter.com/zPGWi0b2RC — Reuters Business (@ReutersBiz) September 30, 2020

BYD:

Warren Buffett-backed Chinese car maker announces strong demand for its new luxury electric sedan https://t.co/dannbdaYsy — CNBC (@CNBC) September 30, 2020

Beleggen in een boy band, succes! U kan beter beleggen in de rechten - samengesteld interest - op muziek van The Beatles, James Brown et cetera, maar dat kan helaas niet.

Mastermind behind K-pop sensation BTS uses this philosophy for success — and so does Jeff Bezos. (via @CNBCMakeIt) https://t.co/10wbnxuhDo — CNBC (@CNBC) September 30, 2020

