TA: Tegenwind voor winkelvastgoed

Na de snelle daling van 3 september is er nu meer lijn in de grafiek gekomen; een dalend trendkanaal zoals getekend in het donkere gebied. De bodem rond 3300 kan nog voor een upswing naar maximaal de bovenkant van het dalende trendkanaal zorgen, maar de verwachting is daarna een hernieuwde poging de onderkant ervan te bereiken.