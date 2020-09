TA: Tegenwind voor winkelvastgoed

Het coronavirus, dat wereldwijd op veel plaatsen weer oplaait, zorgt voor onrust op de aandelenmarkten.

Ik heb hier eerder aangegeven dat niet alle fondsen last hebben van strengere coronaregels. Vooral grotere techfondsen hebben coronawind mee en zijn de winnaars.

Maar er zijn ook sectoren die door de coronacrisis extra last hebben van stevige tegenwind. Een van de sectoren die vanwege corona al geruime in het oog van de storm verkeert is vastgoed.

Hekkensluiters op de beurs

Dinsdag behoorden vastgoedfondsen tot de hekkensluiters op de Nederlandse beurs. Unibail-Rodamco-Westfield leed gisteren een verlies van 5,4%, terwijl branchegenoot Eurocommercial Properties 4,1% kwijtraakte.

Ook elders in Europa ging het goed fout in de sector. Het Franse Vastgoedfonds Klépierre daalde dinsdag met zo'n 4%.

Overigens is de neergang in de vastgoedsecor al jaren aan de gang. Vooral door de opkomst van online winkelen was er steeds meer leegstand te zien, wat de vastgoedkoersen flink onder druk heeft gezet. De coronacrisis heeft de sector ook getroffen, maar was niet de oorzaak van de malaise.

Coronacrisis

Corona heeft vastgoed afgelopen maanden extra geraakt waar het al zeer deed en heeft technisch voor nieuwe verkoopdruk gezorgd. Het is duidelijk dat het er niet beter op wordt in de sector nu de coronacrisis langer duurt dan aanvankelijk gedacht.

Technisch zakken bijna alle Nederlandse vastgoedfondsen hard weg. Nadat belangrijke steunniveaus zijn gesneuveld, is er in de vastgoedsector neerwaarts veel ruimte vrijgekomen voor verdere koersdalingen. Bij de enkele stijgers, die de tegenwind ontspringen, zitten onder andere Vastned en WDP (Warehouses de Pauw).

Deze keer bekijk ik Unibail-Rodamco en het Franse Vastgoedfonds Klépierre.

Unibail-Rodamco-Westfield onderuit

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield richt zich voornamelijk op de retailsector in Europa en de VS.

Unibail-Rodamco-Westfield blijft technisch zwak. Nadat de mei-bodem van €40,65 is gebroken, is er neerwaarts ruimte richting de steun van €23,57 (berekend koersdoel).

Extra negatief is dat eerder al de crisisbodem van 2009 rond €85,80 is gebroken. Bovendien is de de top van 12 juni rond €76,20 duidelijk onder die oude bodem gevormd, wat de bearish pullback heeft gecompleteerd.

Na een doorbraak onder de steun van €23,57 wordt €19,09 het volgende neerwaartse koersdoel.





Klépierre

Het Franse Vastgoedfonds Klépierre is een van de grootste beursgenoteerde beleggers in Europese winkelcentra.

Het aandeel ligt er technisch niet sterk blij. Nadat de koersbodems van de afgelopen maanden rond €12,60 (van maart) en €13,10 (van mei) zijn gebroken, is het luik opengegaan richting de steun van €8,59 (berekend koersdoel).

Er ligt nog wel een tussentijdsvangnet rond €9,88, waar de crisibodem van maart 2009 zich bevindt.

De weerstand €23,30 wordt gevormd door de top van 12 juni. Na een doorbraak onder de steun van €8,59 wordt €6,96 het volgende neerwaartse koersdoel.