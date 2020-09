Slotcall: Verkiezingsspanning

De AEX (-0,5%) gaat aan het einde van de handelsdag ineens omlaag. Een duidelijke trigger kunnen we niet vinden, omdat het Amerikaanse consumentenvertrouwen van vanmiddag aanmerkelijk beter was dan verwacht.

Het valt te begrijpen dat beleggers nu even geen interesse hebben in macro's. Vrijwel iedereen kijkt namelijk uit naar het debat tussen Joe Biden en Donald Trump. Het belooft spannend te worden. Biden staat momenteel iets voor in de peilingen, maar hij staat niet bekend als een goede debater.

Het zou dus zomaar kunnen dat Trump na het debat de leiding overneemt in de peilingen. Daarnaast is het interessant of hij iets gaat zeggen over het wel of niet accepteren van de verkiezingsuitkomst.

Mocht Trump gaan roepen dat hij bij een nederlaag in geen geval de uitslag accepteert, dan wordt het morgen waarschijnlijk een rode beursdag. De onzekerheid wordt in een dergelijk scenario verder vergroot. Maar goed, ik ben geen insider dus waag ik mij niet aan een voorspelling. Het debat vindt plaats om 3.00 uur ‘s nachts Nederlandse tijd.

Here’s how the stock market tends to perform after the first presidential debates: https://t.co/0eitoUrPMY — MarketWatch (@MarketWatch) September 29, 2020

Unbail Rodamco

Niet voor het eerst dit jaar is Unibail-Rodamco (-5,4%) de grootste bleeder van de dag. Het winkelvastgoedfonds heeft het tijdspad voor de claimemissie bekend gemaakt. Het is de bedoeling dat er via een Bava op 10 november wordt gestemd over de claimemissie.

Mochten de aandeelhouders akkoord gaan, dan vindt de emissie nog dit jaar plaats. Unibail-Rodamco hoopt hiermee €3,5 miljard op te halen. Dit geld wordt gebruikt om de schuldpositie te verlichten.

Hier staat tegenover dat de winst over meer aandeelhouders moet worden verdeeld. De volledige update leest u in het onderstaande artikel.

AMG

Het is ook niet het jaar van van AMG (-1,0%). De marktprijs voor bijzondere metalen, waaronder lithium en vanadium, is gekelderd en dat speelt het bedrijf parten. Feit blijft dat AMG ten opzichte van concurrenten een lage kostprijs heeft.

Het probleem is alleen dat partijen momenteel onder de kostprijs verkopen en daardoor valt er voor AMG tijdelijk niets te verdienen. Mocht de markt aantrekken, dan heeft de metalenspecialist bewezen hoge winsten te kunnen boeken. Dit bleek uit recordjaar 2018, toen het bedrijf een WPA van $2,97 behaalde.

Of de IEX-Beleggersdesk het aandeel koopwaardig acht, leest u in het onderstaande artikel. Het is een zeer uitgebreide analyse die het lezen waard is.