"Morgen Uur U Shell"

Tenminste, volgens bolhoedkrant The Times. Dit is alles wat ik voor u achter de betaalmuur weet weg te grissen: 8% van het personeel zou moeten vertrekken. Royal Dutch Shell dus, maar dat begreep u al. De samenvatting van The Times:

Royal Dutch Shell is preparing to cut thousands of jobs as it nears the conclusion of a global restructuring review designed to position it for the green energy transition.

The Anglo-Dutch oil group could set out the scale of the job losses as soon as tomorrow, when it is expected to issue a trading update ahead of third-quarter results next month.

The update is likely to drive fears that hundreds of roles will be cut in the UK, where about 6,500 of Shell’s 83,000 global staff are based.

Shell is Europe’s biggest oil company, with profits of $15 billion last year, but is trying to reposition itself to meet a goal of “net zero” emissions by 2050. It aims to build a world-leading electricity business.

Helaas geen financiële parameters en exercities, maar die had u gisteren, zo goed en zo kwaad als dat nu al lukt, van collega Martin Crum.

Die baseerde zich mede weer op een (gratis toegankelijk) verhaal van Reuters, dat vorige meldde dat Royal Dutch Shell met Operation Reshape bezig is. Het concern moet en wil om, duidelijk, u weet dat en daar hoeven we het verder niet over te hebben. Ik pik deze alinea's van martin:

Het op de oude voet verder gaan, al dan niet na een ingrijpende saneringsronde, is een doodlopende weg. Tegelijkertijd blijven wij wél benadrukken dat de wereld voor de nabije toekomst sterk afhankelijk is en blijft van fossiele brandstoffen.

Hoewel er door de gevolgen van Covid-19 momenteel sprake is van een overschot aan (vooral) olie, bestaat de kans dat er door jarenlange structurele onderinvesteringen in de opsporing van van nieuwe olie- en gasvelden tekorten kunnen ontstaan.

Niet één, maar twee kansen

Dit is de reden dat ik zelf in het aandeel blijf zitten. Dit voorjaar pikte ik een pluk op €15,24 op. Mijn worst case scenario was een dividendhalvering. Koers boeit me niet (dacht ik...). Verder had ik alle geloof in het bedrijf (niemand die beter kan rekenen), dat het minimaal een rol speelt in, tijdens en na de energietransitie.

En toen ging er tweederde van het dividend af... Als uw scenario niet meer klopt, moet u een nieuwe maken, luidt de beurswijsheid. Dat heb ik ook gedaan. Ik maak er na die verlaging nog 4% dividend op en daar doe ik het zelf voor. Yield wordt duur betaald tenslotte anno 2020 en ik vind dit het risico wel waard.

Verder is het verhaal en de beleggingspropositie niet veranderd. Wat zeg ik? Die is zelfs beter geworden, vind ik stiekem. Nog dit voorjaar lekte al naar Reuters dat het concern fors gaat reorganiseren en met die verpletterende dividendverlaging zorgde Shell er meteen slim voor dat er geen heilige huisjes meer zijn.

Zelfs opheffing van de duale structuur en verhuizing van Den Haag naar Londen niet. Shell heeft alle polls ook gezien en keek mee bij het verhuizende Unilever: no problem, hamerstuk. Enfin, ik zie niet één, maar twee kansen bij Olies:

Dat ze vooraan staat in de groene en duurzame energietransitie, waarvan trouwens nog maar moet blijken hoe lucratief die is en hoeveel free cash flow die gaat opleveren

Dat ze nog decennia dik kan verdienen aan olie en gas. Dat Shell daar een mooie free cash flow uit kan halen, bewijst ze al sinds haar oprichting eind negentiende eeuw

Ik bedoel: iedereen gilt nu duurzaam en dan kan er elders achterstallig onderhoud ontstaan. Het is ook mogelijk dat ooit iedereen aan de duurzame energie is, maar dat het geen niks oplevert, terwijl olie en gas nog lucratief zijn. Always expect the unexpected, vooral als iedereen naar één kant van het schip rent.

Rosneft warns BP and Shell creating ‘existential crisis’ for oil supplies https://t.co/TdgBuGI9pB via @financialtimes — Jilles van den Beukel (@JillesAppelscha) September 28, 2020

Wijze raad en yield is duur

Niettemin ben ik ook maar een eenvoudige sterveling en eet ik iedere dag een stukje meer uit eigen tapijt op, op de maat van de dalende koers. Als u goed kijkt naar het platje hieronder, ziet u zelfs het volume nog oplopen. Niks overgave nog dus. Dat verbaasd me echt met die nieuwe strategie die er misschien al morgen is.

Misschien in WOII, tijdens de Depressie of de eerste oliecrisis eind 1973, maar ik denk niet dat het veel vaker is voorgekomen dat het sentiment rond De Koninklijke zo slecht was. Misschien is de bodem nabij, maar dat is altijd gokken. Wat alleen als u op een reusachtig verlies staat en het echt niet meer weet?

Dan kan u deze oude beurswijsheid toepassen. Vergeet wat u ooit betaalde voor Shell en kijk naar de koers die er nu staat en úw beleggingspropositie zoals u die nu voor u hebt liggen:

Wilt u dit aandeel hebben voor €11 euro? Dan houd u ze

Wilt u dit aandeel niet hebben voor €11 euro? Verkoop en zoek een aandeel met vergelijkbaar risico en dividend. Waardering wordt lastig, want kwaliteit is n u heel duur. Kijk vooral bij de Dividend Aristocrats (of koop ze allemaal), maar streep wel ExxonMobil en Chevron weg

Full disclosure: ik ben formeel long Royal Dutch Shell, maar het is een niet al te grote positie waar ik geen seconde van wakker lig. Olies zit ook in mijn indexfondsen en -trackers, maar daar heb ik natuuurlijk geen enkele invloed op