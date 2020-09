BeursVandaag: Hangende trend

Leuk die rally gisteren tot laat op Wall Street, maar we staan per saldo stil.

Met 'we' bedoel ik dan vooral wij Nederlandse (euro-)beleggers. Om te beginnen hier de AEX die, al is het maar een klein eindje, nu even moet doorpakken om die - nieuw! - hangende trend te doorbreken. De future opent 0,3% hoger. Dat is niet genoeg en tricky met de nog altijd hoge volatiliteit.



Uiteraard kijk ik bij de rest voor al dan niet bevestiging. Onze rente, zoals altijd aan het touwtje bij de Duitsers, is ook aan het zijwaartsen.



De dollar stijgt even niet verder (en commodities beginnen nu ook te saaiwaartsen)



Last but not least, de omzet- en winstverwachtingen van de AEX pakken ook niet door. Zo bezien is er geen reden om verder te stijgen, maar ook niet om te dalen?



Hier het hele spul nu op opening, alles verscholen achter een mondkapje, zogezegd. Niks bijzonders.



Bij de rentes ook nog geen actie. Het kan letterlijk en figuurlijk nog alle kanten uit vandaag.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. The Times komt nu ook met het verhaal dat Royal Dutch Shell nog dit jaar enorm gaat reorganiseren. Duizenden banen. Gisteren las u dat al op deze site via collega Martin Crum en Reuters.

07:37 'Duizenden banen op de tocht bij Shell'

07:25 Alfen rondt zonneproject Leeuwarden af

07:15 WDP koopt met partner Duits terrein

06:50 Philips vecht misgelopen opdracht Defensie aan

28 sep Wall Street gaat verder omhoog

28 sep Eigenaar Blokker wil elektronicaketen BCC overnemen

28 sep Opnieuw winsten voor beurzen New York

28 sep Winkelvastgoedfonds URW roept aandeelhouders bijeen

28 sep Forse winsten op Europese beurzen

Analistenadvies met... wat heeft die notering van Air France-KLM eigenlijk nog voor zin?

ABN Amro: naar €9,70 van €11 - HCBC

Aegon: naar €2,60 van €2,79 - Citigroup

ING: naar €6,30 van €7 - HSBC

Air France-KLM: naar reduce van hold en €2,50 van €3,50 - HSBC

De AFM meldt deze shorts:



De agenda met Adyen, misschien horen we nieuws. Chip-fanaten kijken vanavond naar Micron.

00:00 Adyen beleggersdag

09:00 Spanje inflatie CPI sep -0,5% YoY

16:00 VS Conference Board consumentenvertrouwen sep 90,0

22:00 Micron Q4-cijfers (gebroken boekjaar)

En dan nog even dit

Voor de liefhebbers de terugblik:

All three major U.S. stock indexes made solid gains on the heels of the longest weekly losing streak in over a year for both the S&P 500 and the Dow https://t.co/AE2K6RZUUF pic.twitter.com/DgRO8nXC8C — Reuters Business (@ReutersBiz) September 29, 2020

Besmettelijker dan corona: het IPOvirus:

Chinese delivery firm ZTO Express up 9% in Hong Kong debut https://t.co/Kg2HjSu2JR pic.twitter.com/Qj5uM9moeI — Reuters Business (@ReutersBiz) September 29, 2020

Een heuse comeback zelfs. Als er maar tech op de gevel staat.

Cyber security firm McAfee files for U.S. IPO https://t.co/MtXq8H9aQd pic.twitter.com/nPMm2fYzhi — Yahoo Finance (@YahooFinance) September 28, 2020

Nee, daar gaan ze niet bij de pakken neer zitten:

Sanctions-hit Huawei ramps up investment in Chinese tech sector https://t.co/KCbO2JPD2e pic.twitter.com/AespbytB33 — Reuters Business (@ReutersBiz) September 29, 2020

Niet dat er nieuws is, maar u krijgt er toch geen genoeg van:

During Tesla’s 2019 Autonomy Day, Elon Musk said the company is expected to have one million vehicles on the road by the end of 2020 that could function as robotaxis. But some say Musk’s driverless dream is far from becoming a reality. https://t.co/1ay3fXedH0 pic.twitter.com/sv1NCGmzml — CNBC (@CNBC) September 29, 2020

Nee! Wat nu weer? Dit is echt een film.

Detection of COVID-19 has been one of the pandemic's biggest challenges. Infrared technology is fast becoming the preferred method for detecting symptoms in areas where people congregate. https://t.co/4koRMBP7ui pic.twitter.com/z5f9ZqglCQ — CNBC (@CNBC) September 29, 2020

En of dit een film is... Aldus onze Pruisische vriend:

On a positive note, we want to commend the women who have spoken out. It takes serious courage to share these extremely vulnerable experiences publicly, especially about a powerful billionaire who wishes to suppress them. Bravo — Hindenburg Research (@HindenburgRes) September 29, 2020

Snapt iemand nog hoe het zit?

U.S. faces ongoing court battles over TikTok, WeChat bans https://t.co/8uTD7KxWDS pic.twitter.com/El2C3XECXl — Reuters Business (@ReutersBiz) September 29, 2020

Weinig plekken op deze aardbol waar huizen zo duur zijn en het leven zo hard is:

Some of Hong Kong's poor finally feel at home in 290 sq ft modules https://t.co/4alPnR7i4r pic.twitter.com/gTqQ5ChcPU — Reuters Business (@ReutersBiz) September 29, 2020

Noord Europa betaalt, Zuid Europa bepaalt?

Lagarde's peace at risk as #ECB splits over virus response. ECB hawks wanted in Sep to quietly reduce pace of PEPP purchases, objects to projections excluding key fiscal measures. ECB doves object to Lagarde's timid language on Euro strength, growth risks. https://t.co/GhWQyymltN pic.twitter.com/tPNc8bMAor — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 28, 2020

Was die vastgoedrally gisteren mede hierop? Kan. En ach, in 2011 waren er ook durfinvesteerders die Griekse schuld kochten, in 2013 wilde niemand Amsterdamse huizen hebben behalve Prins Bernard en ga zo maar door:

KKR koopt 5% in Great Portland, een kantoorverhuurder. Opmerkelijk en risky. — Corné van Zeijl (@beursanalist) September 28, 2020

Scheelt een fooi, dat wel:

WATCH: This robot named Servi will act as a sort of waiter, using its layers of trays to carry food and drinks and its 3D cameras and Lidar sensors to navigate between kitchen and tables https://t.co/p1JJx61NXC pic.twitter.com/EttrBAbHD7 — Reuters Business (@ReutersBiz) September 29, 2020

Wereldwijd zijn er officieel nu ruim 1 miljoen doden. Testen en checken is de sleutel?

Detection of COVID-19 has been one of the pandemic's biggest challenges. Infrared technology is fast becoming the preferred method for detecting symptoms in areas where people congregate. https://t.co/4koRMBP7ui pic.twitter.com/z5f9ZqglCQ — CNBC (@CNBC) September 29, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.