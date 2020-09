Slotcall: Craprally

Beleggers hebben vandaag even lak aan het stijgende aantal coronabesmettingen. Zonder duidelijke trigger vliegen de coronagevoelige aandelen er ineens vandoor. Uiteindelijk sluit de AEX 2,0% hoger.

Als u financials, winkelvastgoed en biotech in portefeuille hebt, bent u vandaag spekkoper. Met de nadruk op vandaag, want dit jaar liggen deze drie sectoren er natuurlijk dramatisch bij.

Het is opvallend dat op de dag waarop het Nederlandse kabinet strenge maatregelen aankondigt om het coronavirus te bestrijden juist de aandelen outperformen die hier het meeste last van hebben. Maar goed, binnen de AEX noteren bijna alleen maar multinationals.

De gang van zaken op het binnenhof is dus niet of nauwelijks van invloed op de aandelenkoersen. Een opvallende stijger is Aegon. Zonder dat we groot nieuws tegenkomen, stijgt de verzekeraar 8,0%. Het werd ook wel een beetje tijd, want de afgelopen vijf jaar is het niet veel soeps met het aandeel. Zelfs gecorrigeerd voor het dividend verloor het fonds in deze periode dik 50%



(Bron: Reuters) Klik op de afbeelding voor een grote versie

ArcelorMittal

De topper van de dag is ArcelorMittal (+10,9%). De staalgigant maakte vanochtend bekend dat het de Amerikaanse tak voor €1,4 miljard heeft verkocht aan Cleveland-Cliffs. Circa $900 miljoen wordt uitbetaald in aandelen Cleveland-Cliffs en de overige $500 miljoen in cash.

Dit geld gebruikt ArcelorMittal om eigen aandelen van in te kopen. Dat is een opmerkelijke beslissing, omdat er in mei nog een aandelenemissie van $2 miljard plaatsvond tegen een koers van €8,57. Nu is er besloten om een kwart van deze aandelen terug te kopen tegen een koers van boven de €11.

Desalniettemin reageert de markt positief, omdat het aantal uitstaande aandelen met zo’n 3,7% afneemt. Of het aandeel koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Royal Dutch Shell

Royal Dutch Shell (+0,9%) is bezig met een grootschalig kostenbesparingsprogramma. Meerdere details zijn al uitgelegd, zo wil het bedrijf 30 tot 40% besparen op de kosten bij de opsporing van olie en gas.

De noodzaak hiervan is bekend. Door de coronacrisis is de vraag naar olie- en gas gekelderd, wat zijn uitwerking op de marktprijs niet heeft gemist. Het olieconcern moest hierdoor in het eerste halfjaar fors afboeken op zijn activa en het dividend drastisch verlagen.

Dit jaar is Royal Dutch Shell het op één na slechtst presterende aandeel binnen de AEX. Year to date bedraagt het verlies 57%. Of deze daling een mooi instapmoment biedt, leest u in het onderstaande artikel.