TA: Tech trekt de aandacht

Goedemorgen!



Rustig hier? En dat het terwijl het niet zo saai is met deze stijging. AEX 546. De call spread van vorige week in de plus maar niet verkopen want de premie van de verkochte call is meer gestegen van van de gekochte call. Putspread kopen dus, zero premie.



OCT serie:

OK P 550 13.50

OV P 540 9.35



NOV serie:

OK P 555 25.00

OV P 535 16.45