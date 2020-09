TA: Tech trekt de aandacht

Technisch nog nerveuze plaatjes op Wall Street, hoewel de techsector lijkt te bodemen.

Wall Street oogt technisch matig, want de korte termijn uptrends zijn gebroken. Maar de technologiesector trekt de aandacht, nu koopjesjagers van de recente koersdalingen lijken te profiteren.

Vooral de grote technologiefondsen worden opgepakt. Fondsen als Amazon, Facebook, Microsoft en Apple beginnen technisch in elk geval voorzichtig uit te bodemen. Ik zal deze aandelen goed in de gaten houden, want ook in maart was tech de grote aanjager van het algehele herstel op Wall Street.

Pre-corona lows

Het recente herstel vindt plaats ondanks oplopende besmettingsaantallen in Europa en de Verenigde Staten. Maar misschien ook wel dankzij nieuwe coronamaatregelen, want technologiebedrijven zouden er immers van profiteren.

Ook in de periode na de coronadip van maart zijn aandeelkoersen van Apple, Facebook, Microsoft en Amazon snoeihard opgelopen.

Bij Facebook lag het intraday low in maart op $137,10, tegenover de top van 26 augustus op $304,67: een winst van ruimschoots 120%.

Bij Apple is de recente top van 4 september rond $137,98 gevormd: maar liefst 158% boven de het intraday low van $53,15 (bodem van 27 maart).

Het maartlow van Amazon lag op $1626, tegenover een septemberhigh van $3552,25: een stijging van bijna 120%.

Bij Microsoft was het herstel iets gematigder. Vanaf het low van $132,52 op 23 maart, herstelde de koers circa 75% naar een intraday high van $232,86 begin september.

Pre-corona toppen

Door het recente herstel zijn de pre-coronatoppen zelfs ruimschoots overschreden. Het oude all-time high van Facebook, dat op 20 januari werd bereikt lag rond $223. Het vorige all-time high van Apple, van 19 februari, lag rond $75. Bij Amazon lag het vorige all-time high van februari rond $2185.



Ook bij ons zien we explosieve koersuitslagen. Het pre-corona all-time high van ASML rond €294 is op 19 februari bereikt. Exact één maand later, tijdens de coronacrisis, bereikte de koers van ASML een intraday low van €177,52. Op 13 juli bereikte ASML een nieuw all-time high op €355,50, exact 100% hoger.

Code groen

Als we het zo bekijken dan beginnen de correcties van de afgelopen weken zich af te tekenen als pullbacks. Dus niet Code Oranje, zoals ik onlangs vreesde, maar mogelijk Code Groen.



Vandaag bekijk ik Microsoft Corporation, dat in de afgelopen weken een stevige dip heeft gemaakt. De tech-gigant ligt er technisch bezien echter niet onaardig bij. Want zolang Microsoft op de wat langere termijn nog hogere koersbodems weet te vormen, blijven kopers actief.

Dit geeft aan dat er nog steeds op hogere niveaus wordt (bij-) gekocht. Zoals ik de technische plaatjes nu beoordeel, denk ik dat Microsoft het verst is in het afronden van een succesvolle pullback. Een uitleg van de pullback vindt u onderaan deze column.



Laat ik, kijkend naar de grote techfondsen, de tussentijdse balans opmaken. Let wel, dit is slechts een tussenstand. Maar als technisch analist vallen de volgende signalen op:

De dieptepunten tijdens de coronacrisis zijn inmiddels ruimschoots gecompenseerd. Bij enkele grotere techfondsen zijn de koersen in pakweg vijf maanden zelfs minimaal verdubbeld

De all-time highs uit het pre-coronatijdperk zijn daarbij ruimschoots overschreden. Al deze fondsen hebben inmiddels dus nieuwe koersrecords gevestigd.

Hoewel het proces van uitbodeming nog niet volledig is uitgehard, zijn in de correcties van de afgelopen weken de koersen slechts beperkt gedaald.

De oude all-time highs uit het precoronatijdperk zijn daarbij niet neerwaarts overschreden.

Beleggers kijken dus ver over het coronaravijn heen. Eerder gaf ik aan dat vooral het ontbreken van een pullback opvallend was en dat het elastiek steeds verder wordt opgerekt. Maar deze pullback tekent zich nu dus toch af.

Ik begin met een technische beoordeling van de kleinere Amerikaanse technologiebeurs, de Nasdaq 100-index. Op deze index is het pullbackproces nog in het eerste stadium, de terugval.

Begin pullback

De Nasdaq 100-index, de kleinere Amerikaanse technologiebeurs, valt terug binnen de grenzen van de meerjarige uptrend. Zolang de koers boven de top van 21 februari rond 9.736 punten weet te blijven, oogt het technische beeld positief.

Er ligt dus steun op 9.736,57 punten (de top van 21 februari). Weerstand ligt rond 12.439,48 punten (de top van 4 september). De Nasdaq 100 zou dus aan het begin van de pullback verkeren.







Microsoft rondt pullback af

In de recente correctie lijkt Microsoft een hogere bodem te vormen, boven de oude top, tevens vorige all-time high, rond $190,70. Deze bodem vindt bovendien plaats binnen binnen de stijgende trend.

Nu de koers boven de top top van 10 februari weet te blijven, wordt het technische beeld bevestigd. Deze biedt dus steun op $190,70 (de top van 10 februari). Microsoft zou nu dus halverwege de pullback verkeren.







Uitleg en grafiek pullbackscenario

Een pullback bestaat altijd uit drie signalen: de uitbraak, de terugval en de bevestiging.