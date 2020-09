BeursVandaag: Van je hela hola vola

En de koersen? Ze bewegen. Dat mag u wel zeggen dit jaar.

Sterker nog, ze hebben nog nooit zoveel bewogen als dit jaar. De cijfers voor de komma bij de percentages bewegen net zo gemakkelijk als die erachter. Gisteren was daar weer een fraai voorbeeld van en vandaar dat buy the dip (-10%) niet meer relevant is? Ik krijg er vragen over. Dit dus. Iedere markt werkt anders.

Most Volatile Years in Stock Market History (updated):



184 days into 2020 (x-axis), Stocks have moved >1% for a massive 87 days (y-axis).



Bad Seasonality now makes it even worse.



Few years ever reached such intense Volatility – ALL remained violent to the end. Stay nimble. pic.twitter.com/6Qa3FTSQh1 — Macro Charts (@MacroCharts) September 24, 2020

Al met al schieten we echter niet zoveel op en hoewel overtuiging ontbreekt, neigt onze AEX toch een beetje neerwaarts? Bodem 529 uit juni is dichterbij dan top 587 uit juli. Aan de andere kant, met deze volatiliteit kan in luttele sessies... Vermaak u er ook vandaag weer mee, of erger u er aan: het is wat het is.

Kijk aan wat hebben we hier? Persbericht Galapagos:

Galapagos reports that Gilead and Eisai today announced that the Japanese Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) has granted Gilead K.K. (Tokyo, Japan) regulatory approval of Jyseleca® (filgotinib 200 mg and 100 mg tablets), a once-daily, oral, JAK1 inhibitor for the treatment of rheumatoid arthritis (RA) in patients who have had an inadequate response to conventional therapies, including the prevention of structural joint damage.

Onno hangt slingers op. Eens zien of de koers dat ook doet straks.

Jyseleca approved in Japan! Our first medicine from target discovery to approval. A hallmark moment for #GLPG. A big thank you to all the colleagues who have made this possible. I am very proud! — Onno van de Stolpe (@OvandeStolpe) September 25, 2020

Verder is er is helemaal geen beursnieuws nu, dus doe ik het een keertje anders. NSI gaat ook al een houten gebouw ontwikkelen. Timber is na een speciale behandeling en verwerking een mooie nieuwe bouwtechniek en nog - echt - brandveilig ook. Ga kijken, inspirerend en wie weet nieuwe kansen op de beurs.

De koersen draaien weer, maar vliegen nog niet. Let wat mij betreft vooral op de dollar en die zet nu even niet door. Bitcoin had gisteren een goede dag - hoezo dollar hedge? - en verder zien we wel weer waar we uitkomen vandaag. De rentes doen nog even niks. Zeg ik wat. Doen de hele week al niet veel.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

08:05 Ex-topman Audi wordt toch geen commissaris bij TomTom

07:48 Shell wil af van winningsrechten voor kust Noord-Alaska

07:35 NSI maakt afspraken over houten kantoorgebouw op Zuidas

24 sep Wall Street jojoot naar kleine winsten

24 sep VVD vraagt om opheffen beursnotering Bever Holding

24 sep Ban TikTok in VS moet of beargumenteerd of uitgesteld worden

24 sep 'Tiffany en LVMH negeren bevel rechter en praten niet met elkaar'

24 sep Wall Street op winst door hoop op extra stimulus

24 sep Spotify-oprichter heeft miljard euro klaarliggen voor start-ups

24 sep Britse banken heffen rekening Europese klanten op vanwege brexit

24 sep Aedifica investeert in Brits woonzorgcentrum

24 sep ING toont iets van herstel op rood Damrak

Analistenadvies luidt:

Air France-KLM: naar €2,20 van €2,50 - Credit Suisse

De AFM meldt deze shorts en is het gemakkelijker als ik ze zo geef? Dit zijn ze allemaal.

De agenda:

10:00 EU ECB M3 geldhoeveelheid aug 10,2% YoY

14:00 VS: orders duurzame goederen aug 1,5% MoM

En dan nog even dit

Terugblik nog even:

Wall Street ended a volatile session in a rally led by a rise in tech shares like Amazon, which unveiled a new indoor drone security video device https://t.co/ZXADm3In3z pic.twitter.com/CDJI3sh5wu — Reuters Business (@ReutersBiz) September 25, 2020

Het verhaal op de beurzen nu: dit Chinese vastgoedfonds waarschuwt in een brief dat ze een Lehman Brothers kan worden, als... Of is de brief vals?

Indebted Chinese property developer Evergrande beseeched officials to approve its reverse merger plan. Although the company claims the letter is fake, the questions in it regarding systemic risk are real for investors and Beijing, writes @ywchen1: https://t.co/yppTLne2pT pic.twitter.com/w4xRvlS8t0 — ReutersBreakingviews (@Breakingviews) September 25, 2020

Amper koersreactie:

Amazon just unveiled a bunch of new hardware, including the Ring Car Alarm, a flying security camera and the revamped Echo. @dee_bosa has the details: https://t.co/BdJQiHAjRS pic.twitter.com/QUiw3ls0Ai — CNBC (@CNBC) September 25, 2020

Doet aan Shell denken met Follow This?

A group of Apple's critics have formed a nonprofit group called the Coalition for App Fairness to advocate legal changes that would force the iPhone maker to change its App Store practices. Read more https://t.co/opAeeY3FCg $AAPL pic.twitter.com/iRx1lZ7qRV — Reuters Business (@ReutersBiz) September 25, 2020

Bij deze:

China is set to join FTSE Russell’s flagship global bond index next year https://t.co/KcXrKurCn7 — CNBC (@CNBC) September 25, 2020

Hier misschien Hema:

A slew of SPAC deals have flooded the public markets, with more than 100 so far this year. SEC Chair Jay Clayton weighs in on the SPAC frenzy. pic.twitter.com/xFkYjQC8Gp — CNBC (@CNBC) September 25, 2020

Nooit wil nog wel eens een duur woord zijn:

Given the current #debt-to-#GDP trajectory it’s difficult to see interest rates going up, ... ever again. pic.twitter.com/fa1857tfRC — jeroen blokland (@jsblokland) September 24, 2020

Wie nog een hot trade zoekt...

The world’s largest agricultural commodity traders are making the most money in years and it’s mostly thanks to China https://t.co/aPCNHFfU2y — Bloomberg Markets (@markets) September 25, 2020

Inderdaad, hoe vaak de dollar al wel niet is afgeschreven... Ook dat kan heel duur zijn.

A nascent revival in the dollar, after a summer of predictions about its demise, is highlighting why it’s still the ultimate haven currency https://t.co/1WdEW2r7DR — Bloomberg Markets (@markets) September 25, 2020

Prettig weekend alvast:

