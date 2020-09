TA: Technisch nerveus

Bericht delen via:

De aandelenbeurzen blijven technisch nerveus. Oplaaiende coronagolven stellen de markten niet gerust.

Beleggers maken zich zorgen over het economische herstel, nu strengere coronamaatregelen dreigen. Ook de naweeën van de verkoopgolf in technologie wegen op het sentiment.

Nog steeds is de correctieve fase in aandelen niet verlaten. Op Wall Street zijn de eerste steunzones al gebroken. In Europa valt de schade nog mee. Maar technisch oogt het beeld broos.

Vandaag bekijk ik de AEX, Eurostoxx50 index (50 belangrijkste Europese beursfondsen) en de MSCI World (koersverloop wereldbeurzen).

Nederlandse beurs komt op adem boven steun 528,68



Technisch laat de beurs laat een zijwaartse koersbeweging zien. De steun rond 528,68 punten (van medio juni) wordt steeds harder aangestampt.

De AEX is in de afgelopen maanden vier keer vanaf de steunzone opgeveerd. De weerstand ligt rond 589,40 punten (gevormd op 3 februari).

Zolang er lagere koerstoppen worden gevormd, is de verkoopdruk blijkbaar nog niet uit de markt. Derhalve is de kou nog niet uit de lucht.



Euro Stoxx 50 index brokkelt af

Het Europese beursgemiddelde, de Euro Stoxx 50 index, heeft de herstelfase gebroken. De index brokkelt af richting de steun van 3.054,11 punten (de bodem van 15 juni).

De weerstand ligt op 3.394,90 punten (gevormd op 12 juni).

Vooralsnog is de schade beperkt. De uitbraak buiten de neutrale bandbreedte zal meer duidelijkheid geven omtrent het verdere koersverloop.







MSCI World index corrigeert richting steun 2.154,44

MSCI World index, die het koersverloop van de wereldbeurzen weergeeft, zakt richting de steun van 2.154,44 punten.

De verkoopdruk in de houdt aan, aangezien een lagere koerstop op de grafiek is achtergelaten. Eerder al zakte de MSCI World index uit de stijgende trend, wat een eerste signaal van zwakte was.

Nu de laatste bodem de MSCI World index niet weet op te vangen, mag een verdere koersdaling worden verwacht, met een koersdoel richting de steun van 2.154,44 punten (de bodem van 11 juni).