Hier zijn ze: de top 10 ergste beurskreten!

quote: zeurpietje schreef op 26 september 2020 10:14:

financiele verslaggevers, beursanalisten enz. moeten van hun baas wekelijks een x aantal a4tjes text inleveren terwijl als ze eerlijk zouden zijn vaak enkel kunnen melden dat ze het ook niet weten. 90% blijft op deze manier kroegpraat.

financiele verslaggevers, beursanalisten enz. moeten van hun baas wekelijks een x aantal a4tjes text inleveren terwijl als ze eerlijk zouden zijn vaak enkel kunnen melden dat ze het ook niet weten. 90% blijft op deze manier kroegpraat.

Dit lijkt me een domme tekst; zo moeilijk is het echt niet om je verwachtingen over A-D en/of Unilever etc. op papier te zetten op basis van gedegen onderzoek.Dat de verwachtingen niet (altijd of slechts) uitkomen is een kwestie van afwijkende handelingen binnen het bedrijf, de veranderde sector en/of economische en politieke beslissingen o.a. corona kon je niet incalculeren.