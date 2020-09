IEX in Actie in gesprek met Rabobank: Over stockrente en compensatie

Het is op zijn zachtst gezegd bijzonder dat Rabobank i.c. de heer Brouwers vast houdt aan de veronderstelling dat Rabo Certificaten vergelijkbaar zijn met aandelen. In de betreffende aanbeveling van de ECB (27 mrt jl) gaat het toch sec over uitbetaling van dividenden (en niet terugkopen van uitstaande aandelen). En dividenden worden uitbetaald aan aandeelhouders of wel (mede) eigenaren van betreffende kredietinstellingen. Dat kun je van de certificaathouders van de Rabobank niet zeggen, voor zover mij bekend. Hier gaat het om achtergestelde leningen en dat zijn hele andere titels dan aandelen. Dat ook deze tot het kernkapitaal worden gerekend doet in deze niet ter zake.

Navraag bij mijn lokale bank geeft aan dat de Rabobank de aanbeveling van de ECB zelf ruimer interpreteert dan feitelijk in de ECB-aanbeveling zelf staat. Rabobank stelt dat het gehoor geeft aan de indringende oproep van de ECB geen uitkeringen op het kernkapitaal te doen, terwijl betreffende oproep (geen indringende, ECB acht het passend) van de ECB zelf slechts rept over de uitkering van dividenden.

Daar komt bij dat de motivatie van de ECB om tot deze aanbeveling te komen enkel en alleen is gedaan (staat ook in betreffende aanbeveling vermeld) om verzekerd te zijn dat banken voldoende middelen in kas hebben om, rekening houdend met de gevolgen van COVID 19, de particuliere en zakelijke klanten blijvend te kunnen financieren. En net wat IEX terecht stelt, is Rabobank ruimschoots in staat om, ook zonder deze inhouding van de vergoedingen op de certificaten, aan haar financieringsverplichtingen te voldoen.



In het strategisch kader van de Rabobank staat als een van de pijlers genoemd: Excellente klantfocus. Het moge duidelijk zijn dat de bank in deze in strijd handelt met haar eigen strategische uitgangspunten. En dat maakt dat het vertrouwen bij een groot aantal, zeer trouwe, klanten terecht tot onder het nul-punt daalt.