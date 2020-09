Over het gemiddelde beursjaar. Dat niet bestaat

Een gemiddeld (aandelen)beursjaar bestaat niet. Ik geef ze u vaak, ik weet de cijfers bijna allemaal uit mijn hoofd. Het grappige is, die rendementen zijn zo gemiddeld als wat. Hooguit eens per generatie staan ze echt op het bord onder oliebollen en champagne.

Aandelen sinds 1602: 7% bruto per jaar (academisch)

Sinds 1802: 7% bruto per jaar (Siegel)

Sinds 1870: 7% bruto per jaar

Dow Jones sinds 1896: 7% bruto per jaar

Nederlandse aandelen sinds 1900: 7% bruto per jaar (Robeco)

Aandelen sinds 1969: 10% bruto per jaar (MSCI)

AEX sinds 1983: 10.5% bruto per jaar

Deze had ik gemist, Corné heeft een mooi plaatje van een gemiddeld-herbelegd-MSCI World Index-in-dollars-jaar:

Een gemiddeld beursjaar ziet er zo uit.

Ik heb maar even het blauwe streepje bij vandaag gezet. pic.twitter.com/scCBOdFHB0 — Corné van Zeijl (@beursanalist) September 21, 2020

U voelt 'm hangen met welk plaatje ik nu ga komen. Ja hoor, dit is 2020...



Als ik hem op z'n kop zet, komen we nog een beetje in de buurt - zomertje was het, hè? - maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Koersen, trends en rendementen zijn helaas geen keuze. Risico wel, maar dat is een ander verhaal.



Ja, het is vooruit of achteruit rennen op de beurs, of we staan echt stokstijf stil. Veel meer smaken zijn er niet. Ik herinner me zelf 2017 als het saaiste jaar dat ik ooit meemaakte. En nu kijk ik verbluft naar 2004-2006: geen herinneringen aan, terwijl ik toen wel in de markt zat.