Van de week is het nieuwe Allianz Global Wealth report beschikbaar gekomen.



Super interessant om te zien hoe vermogend Nederlanders in privé zijn. Nederlanders behoren tot de vermogendste inwoners ter wereld.



Voor een belangrijk deel zit dat prive vermogen in eigen woningen. Naast dat enorme vermogen dat Nederlanders in prive hebben, hebben Nederlanders ook een groot vermogen in onze pensioenvoorzieningen.



Laten nu beiden vermogenspotten, woning en pensioen, enorm opgeblazen zijn door enerzijds de hypotheekrente aftrek en de lage rente en anderzijds door de geldschepping van de ECB.



Om in een tijd waar het onmogelijk is om zonder meer luchtbubbels te creëren voor rendement, te gaan roepen om verplicht nog meer te gaan beleggen zou mijn advies niet zijn. De blootstelling aan deze risicos behoren in Nederland al tot de hoogste in de wereld.



Dus 17 miljoen Noorse oliefondsen bestaan al. En de belegingsmogelijkheden zijn vrijwel uitgeput.



Ik zou eerder oproepen om deze risicos terug te brengen. Minder verplichte pensioenen zou mijn advies zijn. Nederland ga er eens van genieten. Geld moet rollen.