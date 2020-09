17 miljoen Noorse oliefondsen

Dit. Het pensioenvermogen van de deelnemers, zoals ze denigrerend heten, want het is hun geld. Gaat het nu niet om. Volgens mij is dit het beste na-oorlogse overheidsbesluit, verplicht pensioenbeleggen werkenden. Wat een pot! Compenseert de - zoals ik dat zie - plundering van onze aardgasrijkdom.

70% van vermogen Nederlanders zit in pensioen

EFAMA rapporthttps://t.co/rvXxzeklje pic.twitter.com/s4G7NS0qNC — Wilte Zijlstra (@wilte) September 23, 2020

Wat vindt u? Waarom niet verplicht levenslang beleggen voor iedere Nederlander? Schep je zogezegd 17 miljoen (and counting) steenrijke of rijk wordende Noorse oliefondsjes mee. Ja, dit is te kort door de bocht (om te beginnen hebben pasgeborenen geen geld), maar ik ben heel benieuwd wat u van dit idee vindt.

Als het voor werkenden kan, kan het ook voor iedereen, is mijn idee. Time in the market is more important than timing the market, nog even voor wie (nog) niet weet, dat zo lang en zo dom mogelijk belegggen nog altijd de meest succesvolle en minst risicovolle manier is.