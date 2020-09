BeursVandaag: Bij de les

Eerst goede koffie. Het is (even?) slecht.

De AEX dreigt op opening te verliezen en bodempjes 533,22 van deze week en 529,78 van 15 juni zijn dichtbij. Dips dreigen wel in de VS - de S&P 500 redde gisteren wat dat betreft nog net de meubelen (-9,9% en géén lagere intradagbodem), maar de futures nu spreken boekdelen. Amerikaanse technologie dipt dik.

Dollar trekt aan, commodities wieberen, maar... de rentes bevestigen de uitverkoop niet. Sputterende economisch groei, politieke impasse VS (stimuli) en tweede coronagolf zijn usual suspects. Let wat dat betreft op de voorlopende Duitse indicator Ifo Geschäftklima en de weekly jobless claims vandaag.

De markt dit jaar is ook wel weer zo dat we zomaar omhoog kunnen zoeven, vooral als u net (al is het maar in uw hoofd) de handdoek werpt. Let daar maar eens op. Het zou niet de eerste keer zijn dit jaar dat de spreekwoordelijke Robindhood-goegemeente ons uit de klauwen van de beer redt.



Als u zich zorgen maakt over uw Hollandsche tech: dit is de Nasdaq 100 in euro's. Het is een dip, maar de index stond al lager en een neergaande trend lijkt mij nog zeker geen uitgemaakte zaak.



Ja maar ho, gisteren ging de AEX nog zo lekker, protesteert u nu. Klopt, maar ineens draaide de boel. Zomaar. Onder leiding van de stijgende dollar? Dat is erg stellig, maar de munt speelt zeker een rol. Kijk maar naar olie, goud en vooral zilver.

A major reversal on Wall Street erased early gains and left stocks lower for the fifth time in six sessions https://t.co/8Qx2iSu778 pic.twitter.com/Dh1h72nQYs — Reuters Business (@ReutersBiz) September 24, 2020



De opening van de futures valt mee? Hier in Europa wel denk ik. De Amerikaanse futures bokken door na die heuse afstraffing gisteravond, maar, nogmaals, de gestegen dollar dempt onze verliezen. Nog iets, de volatiliteit gaf 'm gisteren op Wall Street zeker van jetje, maar geéén double digits.

De beer gromt, maar heeft nog niet gewonnen, concludeer ik al met al.



Bescheiden risk-off nu op de rentemarkt, houd dit en de dollar echt in de gaten.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren, Niet veel dus. Straks ziet u onze aandelen weer hard bewegen op in ieder geval héél weinig nieuws. Wel wéér ING.

07:43 Shell bekijkt verkoop belang gasproject in Filipijnen

23 sep Wall Street sluit in mineur, Nike valt positief op

23 sep Boete van 1 miljard dollar dreigt voor JPMorgan

23 sep Playboy keert na negen jaar mogelijk terug op de beurs

23 sep Tesla klaagt regering-Trump aan om Chinese importtarieven

23 sep Nike straalt op rood Wall Street

23 sep 'ING België was ook onvoldoende waakzaam'

23 sep 'Delta wil uitstel van levering nieuwe Airbus-toestellen'

23 sep KLM zet streep door opschaling Europa door nieuwe reisadviezen

23 sep Breed herstel op Europese beurzen

Laatste nieuws:

24 Sep - 08:01:17 [RTRS] - ADYEN NV - CO-FOUNDER AND CTO ARNOUT SCHUIJFF TO STEP DOWN

Analistenadvies luidt als volgt en juich niet te vroeg, dit is per twee aandelen Shell B:

Royal Dutch Shell B: outperform en $34 - Scotiabank

De AFM meldt deze shorts:



De agenda met Der Ifo en die jobless nog wat dingessen. Die moeten in deze markt denk ik niet boven 1 miljoen uitkomen.

10:00 Duitsland Ifo geschäftsklima sep 93,8

14:30 VS weekly jobless claims 840K

14:30 VS verkoop nieuwe huizen aug MoM -0,1%

16:30 VS getuigenis Fed-voorzitter Jerome Powell Congres

En dan nog even dit

Klinkt plausibel, maar niemand die achter de orderbriefjes in onze hoofden kan kijken:

Why stocks are dropping. The #FederalReserve looks to the US government for additional support (Rosengren today), especially with #COVID19 not out of the way, while the government is preoccupied with the #USElections2020 failing to agree on additional #stimulus. pic.twitter.com/PTKiJXUuJC — jeroen blokland (@jsblokland) September 23, 2020

Meestal geen goed teken:

Insiders sell stock at fastest pace since 2012 in market dip https://t.co/vNa1tVwOgO — Bloomberg Markets (@markets) September 24, 2020

Zou goed kunnen?

Europe faces an economic winter as the virus returns https://t.co/g8Zo0lQ85B — CNBC (@CNBC) September 24, 2020

Diepe, diepe ellende en bullishe frenzy's tegelijk, de beurs anno 2020 is uniek:

Appetite for Ant's mega-IPO has strengthened the Hong Kong dollar and triggered intervention. Inflows to bid for and buy shares could exceed $100 bln. A long line of stock sales creates fresh headaches for doomsayers like Kyle Bass: https://t.co/eirOW9v1ZI @JennHughes13 pic.twitter.com/f06h1odNPU — ReutersBreakingviews (@Breakingviews) September 24, 2020

Voor de Fed-watchers, maar de voorzitter meldde vorige week alles al bij zijn rentebesluit:

WATCH: Despite progress in rebounding from the current economic downturn, 'there is a long way to go,' Fed Chair Jerome Powell told lawmakers https://t.co/PsoQYkSQ3Q pic.twitter.com/6tkXTQU0Ei — Reuters Business (@ReutersBiz) September 24, 2020

Rug tegen de muur?

Chinese telecom giant Huawei said it is still willing to buy products from U.S. companies and urged Washington to reconsider its trade restrictions. Read more https://t.co/9djPfx2kx8 pic.twitter.com/QglLONkvGq — Reuters Business (@ReutersBiz) September 24, 2020

Da's drie keer ons BBP:

Global workers have lost an estimated $3.5 trillion in wages during the first nine months of 2020 due to stay-at-home orders and job losses, according to an estimate by the U.N.’s International Labour Organization. More here: https://t.co/uwRgdagHtq pic.twitter.com/gzR7NV1ekP — Reuters Business (@ReutersBiz) September 24, 2020

Iets voor u?

China’s beaten-down bonds are set to enter the FTSE Russell Index, giving foreign investors a new channel to invest https://t.co/yefotICE7p — Bloomberg Markets (@markets) September 24, 2020

Inflatie is het trauma van de BundesBank, dit is de nachtmerrie van de Fed. Destijds rookte de FOMC dikke sigaren en deed verder niks. Laissez-faire:

Mooie vergelijking 3 grote crisissen. Covid crisis lijkt vooral korte en diepe impact te hebben. Mits herstel verder doorzet uiteraard. pic.twitter.com/ytEgjCfrSP — Laurens Sloot (@SlootLau) September 24, 2020

Het beste overheidsbesluit sinds WO II, verplichte pensioenopbouw voor werkenden:

70% van vermogen Nederlanders zit in pensioen

EFAMA rapporthttps://t.co/rvXxzeklje pic.twitter.com/s4G7NS0qNC — Wilte Zijlstra (@wilte) September 23, 2020

