Slotcall: Hopeloze banken

De bewegingen zijn weer niet mals op het Damrak. De AEX wint vandaag 1,3%, maar lang niet alle hoofdfondsen vinden de weg omhoog. Het zijn wederom de banken die zwaar achterblijven.

Het sentiment rondom de bankensector is bijzonder slecht. ING (-1,2%) en ABN Amro (-1,9%) hebben het afgelopen halfjaar fors moeten afschrijven op slechte leningen en dan komen de geruchten over witwaspraktijken er nog bij. Nee, het is voor de aandeelhouders een jaar om snel te vergeten.

Beide grootbanken zijn dit jaar in koers gehalveerd en er moet wel een wonder gebeuren, wil het verlies in het laatste kwartaal worden goedgemaakt.

Hier tegenover staan de technologiefondsen. Ook vandaag liggen ASML (+2,1%), ASMI (+2,5%) en Just Eat Takeaway (+1,1%) er als een dijk bij. Alleen Adyen (+0,5%) doet het wat rustiger aan. Opvallend is dat er vandaag nauwelijks nieuws te melden is. Veel meer dan een meevallende inkoopmanagersindex over de Duitse industrie is er niet.

AMG -6%

Toch vliegen de koersen alle kanten op. Met name AMG (-6,9%) krijgt het zwaar te verduren. Dit is het gevolg van de dalende grondstofprijzen. Sowieso behoort de metalenspecialist tot de grotere dalers van het jaar.

Het bedrijf heeft last van de lagere vraag naar bijzondere materialen vanuit de automobielindustrie en luchtvaartsector. Dit zorgt voor druk op de prijzen. Mede daarom wordt het voor AMG lastig om dit jaar zwarte cijfers te schrijven.

Toch zijn er ook lichtpuntjes, zo weet het bedrijf de kasstroom aardig onder controle te houden. De IEX-Beleggersdesk vindt daarom dat u nog niet zomaar de handdoek in de ring moet gooien.

Tesla onderuit

De bleeder van de dag is Tesla (-7,7%). De autobouwer ontwikkelt nieuwe batterijen die goedkoper zijn om te produceren. Het probleem is alleen dat het nog minimaal drie jaar gaat duren voordat het bedrijf deze op de markt brengt.

Daar hadden analisten geen rekening mee gehouden. Aandelen die noteren tegen meer dan 250 keer de verwacht winst kunnen zich dit soort tegenslagen niet permitteren. Eind augustus piekte het aandeel op $500. Nu staat de koers hier 20% onder.

In het onderstaande artikel legt de IEX-Beleggersdesk uit waarom het verstandig is om de aandelen links te laten liggen.