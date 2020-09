Lezen! Belangrijkste etf verhaal vandaag

Zo lang als ik mij kan herinneren verschijnt er eens in de zoveel tijd een artikel of onderzoek naar de effecten en gevolgen van (passief) indexbeleggen in indexfondsen, trackers en etf's. De (onuitgesproken) vraag is daarbij meestal of dit wel of niet een potentieel risico voor, of zelfs een bom onder de beurs is.

Erik (van de turbo's van BNP Paribas) spot er een in FD vandaag en hij heeft al veel reacties:

Op basis van wat er in dit artikel staat totaal geen overtuigend verhaal wat mij betreft. Alleen al de eerste reden: passieve beleggers handelen niet op basis van nieuws, waardoor prijzen meer afwijken van hun 'fundamentele waarde'??? https://t.co/N9sKOlj2wa — Erik Mauritz (@erikmauritz) September 23, 2020

U wel? Net als Erik kan ik ook geen touw vastknopen aan deze alinea's (over prijs en waarde). Of mensen nou in trackers, fondsen, etf's of individuele aandelen zitten: als het ze dun door de broek loopt, gaat alles het boek in - tegen iedere korting.

Zie hieronder de naar 1789 teruggerekende Dow Jones. Trackers en etf's zijn anno 1975. U ziet wat de beurs van 1789-1932 uit spookte (boom of bust, veel meer standen waren er niet), ofwel ik heb echt geen idee wat al die onderzoekers nou iedere keer weer menen te moeten aantonen met trackers.

Ik blijf in mijn indexfondsen (wereldwijd) en trackers (AEX en AMX) beleggen. Ik zei het vrijdag nog bij BNR: die dingen geven rust, omdat individuele aandelen je niet meer raken. Sinds dit voorjaar heb ik ook Shell en ING en hoewel het niet veel is, vreet ik iedere dag een stuk uit het tapijt, zoals u begrijpt.

Waarom ben ik zo S.T.O.M. geweest om deze en niet Adyen, Alfen, Nvidia en Nikola te kopen?! Dat zag iedereen toch van mijlenver aankomen?! U kent het :-) Serieus, als die onderzoekers om werk verlegen zitten, kijk dan wat de democratisering van de beurs in de afgelopen pakweg 25 à 35 jaar betekende.

Handelen en beleggen was altijd louter en alleen voor de elite. In ieder geval moest u veel geld hebben, gezien de kosten toen nog van beleggen. Met de ICT revolutie en het baanbrekende werk van budget brokers, trackerboeren et cetera is handelen en beleggen een wereldwijde volkssport geworden.

Is er en zo ja, wat dan voor impact? Nog één ding. Ene Warren Buffett à negentig lentes jong waarin nog wel eens wat gebeurde, adviseert u ook niet in individuele aandelen, maar indexfondsen te beleggen. Zo zijn er meer. Kies maar of u naar hem luistert, naar een DNB risk manager, of een IEX blogger zonder vakopleiding.

Nog een ding, ik zocht een foto van de uitvinder van de etf of tracker bij dit stukje, Niet gelukt.