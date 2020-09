BeursVandaag: Iets met touw en vast knopen

Hogere futures, inkoopmanagersindices en de nodige reuring, welkom op weer een typische 2020 beursdag. Het vliegt weer alle kanten uit.

Niks geen nieuwe batterij(technologie)! Tesla battery day annex aandeelhoudersvergadering vannacht was een... flop? Er komt ook niet snel een goedkope(re) Tesla. Dat was het wel zo'n beetje. Het aandeel werd er dan wel weer goedkoper op, -5,6% in de reguliere handel en -6,9% After Hours. Reuters:

Elon Musk acknowledged that Tesla does not have its ambitious new vehicle and battery designs and manufacturing processes fully complete. Tesla has frequently missed production targets set by Musk.

Gelukkig was er ook Nike dat nabeurs als laatste Dow Jones fonds met Q2-cijfers kwam. En hoe, online verkopen door het dak en de koers ook: +13,1%! KB Home deed -1,5%, maar had wel goed nieuws over de VS huizenmarkt: orders trekken aan. Het blijft een economie op diverse snelheden.

Investors slashed $50 billion from Tesla’s market value after Elon Musk said his plan to cut electric vehicle costs to build a $25,000 car would not happen for at least three years https://t.co/1tDl6HPs7G pic.twitter.com/XXMuO4XTX4 — Reuters Business (@ReutersBiz) September 23, 2020

CFO Annemieke den Otter vertrekt bij Ordina en verder is bij ons is er geen nieuws op een handvol koersdoelverhogingen na. Keurige koersen nu na weer een rally op Wall Street, het gaat zelden met een nul voor de komma daar. Technologie vrijwel nooit. En de dollar? Die trekt verder aan. Opletten dus.

Zie bijvoorbeeld zilver dat nat gaat en goud en olie zijn hier ook niet echt blij mee, zo te zien. Verder daalde de volatiliteit amper.

De rentes starten wisselend. Het is te weinig om iets zinnigs over te zeggen.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:47 Tesla gaat krachtigere én goedkopere accu's maken

07:29 Winsten bedrijven licht gedaald, inkomen huishoudens gestegen

07:21 Overheidstekort eerste halfjaar bijna 15 miljard euro

07:17 CBS: economisch beeld wat minder negatief

06:58 Economie krimpt met 8,5 procent in tweede kwartaal

22 sep Nike groeit in coronatijd vooral online

22 sep Beurzen New York sluiten in het groen

22 sep Yandex in gesprek over overname Tinkoff Group

22 sep BASF schrapt komende jaren tot 2000 banen

22 sep Financieel directeur Ordina vertrekt

22 sep Wall Street tussentijds voorzichtig hoger

22 sep 'ING schrapte bij overboeking naam van bank op sanctielijst'

22 sep 'Duizenden banen weg bij kledingmerk Ralph Lauren'

22 sep Wolters Kluwer rondt verkoop ComplyTrack af

22 sep Shell levert duurzame energie aan Microsoft

22 sep Herstel op Damrak daags na forse verliesbeurt

Analistenadvies luidt:

AkzoNobel: naar €112 van €105 - Morrgan Stanley

Philips: naar €51 van €52 - Barclays

Philips: naar €38,60 van €39,50 - JP Morgan

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met de eerste schattingen van de inkoopmanagersindices over deze maand, ik vind dat zelf de meest innteressante cijfers die er zijn. Opletten dus.

01:45 Australië flash manufacturing & services PMI sep 55,5 & 50,0

02:30 Japan flash manufacturing PMI sep 47,3

09:15 Frankrijk flash manufacturing & services PMI sep 50,5 & 51,5

09:30 Duitsland flash manufacturing & services PMI sep 52,9 & 52,9

10:00 EU flash manufacturing & services PMI sep 51,9 & 50,5

10:00 VK flash manufacturing & services PMI sep 54,3 & 56,0

15:45 VS flash manufacturing & services PMI sep 53,2 & 54,7

16:30 VS olievoorraden

16:30 VS getuigenis Fed-voorzitter Jerome Powell Congres

En dan nog even dit

Meer Nederlands macronieuws:

Het #conjunctuurbeeld volgens de #Conjunctuurklok van het CBS is in september minder negatief, maar de economie ligt nog wel diep in een fase van #laagconjunctuur.https://t.co/w6GUvvqW59 pic.twitter.com/gS1tru6pQQ — CBS (@statistiekcbs) September 23, 2020

Bevestiging:

Ook volgens de tweede berekening is het bruto binnenlands product (#bbp) in het tweede kwartaal van 2020 met 8,5 procent gekrompen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019.https://t.co/MBADX5Zoqg pic.twitter.com/8r46Tu3PrD — CBS (@statistiekcbs) September 23, 2020

Zo dus:

U.S. stocks recovered lost ground after an upgrade of Amazon inspired tech buying and led major indices higher https://t.co/1VhxnBPxep pic.twitter.com/kMqhkUS7Py — Reuters Business (@ReutersBiz) September 23, 2020

Geen nieuws en vandaag weer:

Top U.S. economic policymakers opened the door to further aid for small businesses hit by the shutdown when Fed Chairman Jerome Powell and Treasury Secretary Steven Mnuchin testified before the House Financial Services committee. More here: https://t.co/Sk3e8XHgq6 pic.twitter.com/WQ2Ewu2Upt — Reuters Business (@ReutersBiz) September 23, 2020

Nog geen done deal?

Investors slashed $50 billion from Tesla’s market value after Elon Musk said his plan to cut electric vehicle costs to build a $25,000 car would not happen for at least three years https://t.co/1tDl6HPs7G pic.twitter.com/XXMuO4XTX4 — Reuters Business (@ReutersBiz) September 23, 2020

Onnavolgbaar allemaal:

WATCH: Intel has received U.S. licenses to supply some products to China's Huawei despite curbs https://t.co/hdhYorV7OE pic.twitter.com/NUwr6Rgx0G — Reuters Business (@ReutersBiz) September 23, 2020

Iemand ooit iéts van Lego weggegooid dan?

WATCH: Toymaker Lego plans to completely replace its oil-based plastic bricks with sustainable materials by the end of the decade, but it's not a straight-forward task for the company pic.twitter.com/pikp3ejdfr — Reuters Business (@ReutersBiz) September 23, 2020

De eerste:

Zambia becomes the first African country to ask bondholders for relief since start of the coronavirus pandemic https://t.co/cuJZuWLxe9 — Bloomberg Markets (@markets) September 23, 2020

Zo:

QQQ’s combined call and put open interest totaled 10 million contracts at the end of last week, the highest level since 2007 https://t.co/eSTXKiB2Cr — Bloomberg Markets (@markets) September 23, 2020

En fintech de andere kant uit, zo gaat Ant voor $35 miljard naar de beurs en is Adyen op een paar miljard na net zoveel waard als ING, NN, ABN Amro, Aegon en ASR bij elkaar. En bij de fatsoenlijke (hoest, kuch) staatsbank de Volksbank vechten ze elkaar weer letterlijk de tent uit.

European bank stocks hit rock bottom, AGAIN! pic.twitter.com/51Gclqsn9a — jeroen blokland (@jsblokland) September 22, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.