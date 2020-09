TA: Hollandse aandelen

Hoe liggen DSM, SBM Offshore en Unilever er technisch bij? Dit drietal had ik getipt op de Hollandse Aandelenavond van 2019.

Op dinsdagavond 6 oktober vindt de Hollandse Aandelenavond 2020 plaats, wederom met 6 deskundigen.

Deze keer zal Tostrams IEX TA vertegenwoordigd worden door mijn collega Wouter Slot. De grote vraag is uiteraard naar welke aandelen u in het post-coronatijdperk moet kijken. Wouter zal u er doorheen leiden, hij heeft al een mooie boodschappenlijst klaar staan met een paar sterke aandelen erop.

In deze blog kijk ik terug op mijn keuzes van de Hollandse Aandelenavond 2019.

Terugblik 2019

Op de vorige Hollandse Aandelen Avond van 2019, die in mei van dat jaar plaatsvond, was ik gematigd positief. Mijn langetermijn-advies indertijd was 'Buy the Dips'. Toen speelde vooral de handelsoorlog tussen de VS en China een rol.



Dit jaar ben ik iets voorzichtiger. Ten eerste moeten we zien hoe de aandelenbeurs reageert op de economische fallout van de corona-pandemie. Daarnaast spelen de handelsspanningen met China nog steeds en komen de Amerikaanse presidentsverkiezingen eraan.



Kortom, genoeg onzekerheden aan de zijlijn



Op de Hollandse Avond van 2019 was dit mijn top 3:

DSM (toen €98, nu €136)

SBM Ofshore (toen €17, nu €14)

Unilever (toen €53, nu €50).

Als shortkandidaat tipte ik Arcelor Mittal, op een koers van €16 (nu €10,50).

Bij een terugblik kunnen we niet om corona heen, want die heeft in de aandelenmarkt flink huisgehouden.

Arcelor Mittal



Laat ik met de short .beginnen. ArcelorMittal is in 2019 flink gedaald van €16 naar €11. Maar het echte dieptepunt lag dit voorjaar rond €5,98. De richting voor de shortpositie, naar onderen, was dus goed gekozen.

Technisch ligt Arcelor Mittal er op lange termijn nog steeds zeer zwak bij. Als je er al iets in zou willen doen, kijk dan vooralsnog alleen naar de kortetermijn-bewegingen.



Dan mijn top 3 van toen.

Chemiereus DSM

DSM heb ik vorige week hier al uitgebreid in mijn blog van 18 september besproken..

Deze chemiereus brak in de afgelopen maanden het ene na het andere koersrecord. Sinds het voorjaar van 2020 is de koers van DSM ruim 40% in waarde gestegen.

DSM zit in defensieve Tostrams-portefeuille en ook voor de Hollandse Aandelenavond van 2020 zou ik er wel een potje voor willen breken.

De definitieve keuze maakt Wouter Slot op 6 oktober bekend.







SBM Offshore

SBM Offshore had ik in 2019 getipt omdat de koers toen net boven de toppen van 2017 en 2018 was uitgebroken, die rond €19 lagen.

Technisch heeft SBM in 2019 niet veel gedaan. De echte klappen heeft SBM Offshore vooral tijdens de coronacrisis gehad. De koers heeft zelfs even onder de €10 gestaan.



Inmiddels staat SBM alweer rond de €14, waarmee de schade beperkt is gebleven. Maar technisch is SBM op dit moment minder interessant. Vooral het feit dat de koers weer onder de toppen van 2017 en 2018, rond €19, is gezakt, heeft het technische plaatje behoorlijk verzwakt.

Bovendien worden er sinds eind 2019 lagere toppen gevormd, wat een teken van latente verkoopdruk is.







Tenslotte Unilever

Technisch heb ik Unilever getipt omdat de toppen van 2017 waren gebroken.

Ook tijdens de coronacrisis is het aandeel flink gedaald, maar inmiddels noteert Unilever weer rond de €52. Nagenoeg dezelfde stand als begin 2019 dus.

Technisch beweegt het aandeel weer voorzichtig omhoog, met hogere toppen en bodems. Maar helaas is Unilever dit jaar geen outperformer, dus het aandeel is niet langer relevant.

Voor de top 3 van de Hollandse Aandelenavond heb ik Unilever nu bijna drie jaar in portefeuille gehad.







Boodschappenlijstje

Zoals gezegd staat ook er nu weer een boodschappenlijstje voor u klaar, van fondsen met voldoende opwaarts potentieel voor de komende twaalf maanden. Hieruit zal Wouter Slot samen met mij de komende week een top 3 samenstellen voor de Hollandse Aandelenavond.

Ik wil u hierbij van harte voor uitnodigen voor de Hollandse Avond op 6 oktober a.s.

Zoals tijdens elke Hollandse Aandelenavond worden er ook deze keer drie kanshebbers voor het komend jaar door de zes deskundigen gekozen.



Normaliter gebeurt voor een volle zaal en online, maar deze keer is de Hollandse Aandelenavond 2020 enkel online toegankelijk. Het grote voordeel: iedereen kan meekijken en hopelijk bent u er daar één van.