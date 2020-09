Slotcall: Bizarre markt

Unibail Rodamco en Wereldhave

We melden vanmiddag in het liveblog dat de analisten van ABN Amro het aandeel Unibail Rodamco (+5,2%) op kopen hadden gezet. Dit blijkt echter niet zo te zijn. De grootbank zegt het advies vandaag niet te hebben gewijzigd. Onze excuses hiervoor.

Omdat Unibail Rodamco een internationaal bedrijf is, gaan we er vanuit dat deze koerssprong hier niet door is veroorzaakt. De sector an sich ligt er vandaag goed bij. Zowel Eurocommercial Properties (+0,2%), Vastned (+1,2%) als Wereldhave (+3,9%) vinden de weg omhoog.

Vanochtend werd bekend dat grootaandeelhouder Van Herk zijn belang in Wereldhave met 5% heeft opgekrikt naar 20,2%. Wellicht zorgt dit voor de nodige fantasie in zijn koers. Het is een gewaagde stap van de vastgoedmagnaat. Ik durf niet te zeggen of hij hier goed aan heeft gedaan. De beste man heeft namelijk iets meer kennis over vastgoed dan ik.

Rentes

De rentemarkt laat een verdeeld beeld zien. De Nederlandse vergoeding op tienjaar staatspapier loopt twee basispunten op, terwijl de Italiaanse yield acht basispunten zakt. Wellicht heeft dat laatste met de uitkomst van een Italiaans referendum te maken.

In een volksraadpleging hebben de Italianen besloten dat het aantal parlementszetels met een derde zakt. Dit zou goed nieuws betekenen voor de politieke stabiliteit van het land. De gedachte hierachter is dat het voor de volksvertegenwoordiger lastiger is om herkozen te worden, waardoor zij minder snel zullen aansturen op nieuwe verkiezingen.