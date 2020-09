BeursVandaag: Dip

Wat een precisie, de S&P 500 verloor in de afgelopen twee weken van intradagtop tot bodem exact 10%.

Buy the dip? Ga uw gang, ik doe het niet, want dit is even een andere beurs dan de bull market 2009-2020. Vooral veel volatieler. De Nasdaq 100 staat trouwens intradag op -14,2%. Die index daalde gisteren amper, in tegenstelling tot de brede markt, ofwel zeg maar welke kant de beurs nou uit roteert.

Vooralsnog wordt er niet massaal gehapt, de future staat lager.



En de AEX dan? Komt ook in de buurt.



Schuif ik op naar onze fondsen. intussen in Hong Kong waar het oude ASMI-onderdeel ASM Pacific, waar heel vaak heel veel gedoe over was, een beursexit zoekt. Onverwachte wending



Dichter bij huis sluit TomTom een deal met het poepchique Maserati.

22 Sep - 07:32:36 [RTRS] - TOMTOM NV - WILL PROVIDE MASERATI WITH MAPS FOR ALL-NEW MASERATI INTELLIGENT ASSISTANT (MIA) IN-VEHICLE INFOTAINMENT SYSTEM



Volgens de networks kwam de sell-off gisteren door coronavrees - ze pretenderen altijd precies te weten wat wij denken en waarom wij kopen en verkopen - en u raadt het al, met het oplopen van de futures hebben we daar weer minder last van volgens diezelfde media. Wij dan. In Amerika dan weer wel.

Ergo, de dollar zette gisteren een lagere bodem neer, want daar kijk ik dan naar. Ofwel de munt vertoont wat kracht. Kijken of het doorzet. Enfin, verder is er weinig nieuws nu, maar de boel beweegt wel en de volatiliteit loopt weer op. Het is gewoon spannend, want welke kant op kiest de beurs?

Bijna alleen maar nullen voor de komma nu, de richting spat er nog niet vanaf. We doen het vandaag met de Amerikaanse minfin en Fed-voorzitter die samen voor het Congres moeten getuigen. Fiscaal en monetair in één, handig. Verder houdt Tesla die batterijdag. Ik weet niet hoe laat.



Nog een veeg teken? De rentes staan weer op de laagste niveaus van deze zomer:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met een opdracht van 4000 laadpalen voor Alfen.

07:45 Navigatiedienstverlener TomTom sluit deal met Maserati

07:44 ASM Pacific komt mogelijk in private handen

07:08 Alfen gaat duizenden laadpunten leveren aan Vattenfall

06:53 Consumentenvertrouwen verandert nauwelijks in september

06:52 Consumptie huishoudens krimpt met ruim 6 procent in juli

06:51 Krimp investeringen kleiner in juli

06:51 'Abramovitsj deed via ING verdachte betalingen'

21 sep Wall Street sluit met verliezen

21 sep GE stopt met apparatuur voor nieuwe kolencentrales

21 sep Duidelijke minnen op koersenborden Wall Street

21 sep Aedifica bouwt twee zorgtehuizen in Nederland

21 sep Flinke koersverliezen op Europese beurzen

Analistenadvies is er nog niet en de AFM meldt deze op SBM Offshore na allemaal oplopende shorts, zelfs bij het succesvolle Just Eat Takeaway staat bijna 7% uit.

De agenda:

00:00 Japan gesloten

06:00 Nederland: consumentenuitgaven & -vertrouwen aug & sep

16:00 VS verkoop bestaande huizen aug MoM +2,4%

16:30 VS getuigenis Fed-voorzitter Jerome Powell Congres

En dan nog even dit

Had meer gemogen?

Consumenten hebben in juli 6,2 procent minder besteed dan in juli 2019. Ze gaven opnieuw minder uit aan diensten, maar meer aan goederen.https://t.co/q5n1erGhVe pic.twitter.com/BeI28yK8RS — CBS (@statistiekcbs) September 22, 2020

Houdt ook niet over:

De stemming onder consumenten verandert in september nauwelijks. https://t.co/Wl899UAmfH pic.twitter.com/QRWos8WKGj — CBS (@statistiekcbs) September 22, 2020

Volgt u het nog?

China's ByteDance said TikTok will be its subsidiary under a deal with President Trump, even as Oracle and Walmart said that they and U.S. investors would own the majority. More here: https://t.co/9CwHX0gQSz pic.twitter.com/nbmmB1sUh3 — Reuters Business (@ReutersBiz) September 22, 2020

Vandaag batterijdag!

Musk sees no immediate boost from 'Battery Day' tech unveil https://t.co/Q3vrTIWHeJ pic.twitter.com/qYepL7nOSX — Reuters Business (@ReutersBiz) September 22, 2020

Zeker een kandidaat voor het meest sappige beursverhaal 2020:

Nikola founder Trevor Milton is stepping down as executive chairman, just 10 days after a short-selling firm accused the company of making “an ocean of lies.” https://t.co/49suLJonWz pic.twitter.com/guNTjnU9hU — CNBC (@CNBC) September 22, 2020

Alles wat los en vast zit lijkt het, behalve de crowded trades op de beurs:

Here’s what investors with $3.4 trillion are buying during the pandemic https://t.co/83aycwt4NS — Bloomberg Markets (@markets) September 22, 2020

Interessant, misschien niet zozeer als hard cijfer, maar wel als gedachte:

BlackRock expects inflation, as measured by US CPI, to average 2.5% to 3% from 2025-2030. "Rising global production costs are the trigger," with companies remapping supply chains, engaging in less offshoring & potentially seeing widespread deglobalization https://t.co/CAq6rknK0W — Lisa Abramowicz (@lisaabramowicz1) September 21, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.