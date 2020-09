Herfst op het Damrak

Bericht delen via:

Eerste herfstdag 2020 en het is niet te doen op de het Damrak. Formeel zijn er maar een paar fondsen met nieuws, maar dat belet niet hele volkstammen aandelen dieprood te kleuren: risk-off.

Die ING zaak uit 2014 is in 2017 afgehandeld, maar waar banken zijn is vuur, luidt anno nu het spreekwoord.

Royal Dutch Shell daalt met de andere oliebedrijven mee, het gelekte (?) reorganisatieplan kan de markt niet vermurwen of overtuigen. WTI en Brent doen ruim -3%, dat zal het zijn. Volatiliteit +16%, rentes minus twee à drie basispunten en de dollar trekt net aan: ja, het is me het beursdagje wel weer.