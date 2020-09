TA: Code oranje op Wall Street

Bericht delen via:

Wall Street ligt technisch niet langer op koers. De kortetermijn uptrends zijn gebroken en alle belangrijke indices testen nu de steun. De Dow staat slechts 0,5% boven steun 27.511 punten (bodem van 20 augustus).

Technologiebeurs Nasdaq Composite index staat amper 0,25% boven de bodem van 11 augustus; tevens de steun van 10.762,71 punten. De S&P index noteert 0,2% vanaf de steun van 3.310,45 punten (de bodem van 11 september).

Bij een daling onder deze niveaus treedt een verzwakking op en wordt code rood van kracht.

Beurzen proberen de nieuwe stap in het conflict rond techbedrijven tussen China en Verenigde Staten te doorgronden. De regering-Trump zet de appstores onder druk TikTok te weren.

Daarnaast gaat de aandacht uit naar de impasse in de Amerikaanse politiek rond nieuwe steun tegen de coronacrisis. Ook zijn beleggers bang dat de koersen in de afgelopen maanden te ver zijn doorgeschoten. Kortom, het is nog net code oranje.

De Dow Jones test steun 27.511

De Dow Jones verzwakt. Eerder al werd de opwaartse fase naar onderen gebroken. Ook wordt nu een mogelijke lagere top gevormd, hetgeen wijst op verkopers. Bij een slotstand onder de steun van 27.511,00 punten (de bodem van 20 augustus) wordt de zwakte bevestigd.

Weerstand voor de Dow ligt op 29.564,70 punten (de top van 12 februari).

Bij een daling onder de steun van 27.511 punten wordt code rood van kracht. Dan wordt 26.004,30 punten het volgende neerwaartse koersdoel.







Nasdaq Composite zet steun 10.762,71 onder druk

De Amerikaanse technologiebeurs blijft onder druk staan nu een mogelijke lagere koerstop wordt gevormd. Bij het verlaten van de stijgende trend is eerder al een verzwakking opgetreden.

Van belang is nu dat de steun van 10.762,71 punten (de bodem van 11 augustus) weet stand te houden. Weerstand is gevormd op 12.074,07 punten (de top van 2 september).

Bij een doorbraak en slotstand hieronder takelt het technische plaatje van de Nasdaq Composite verder af.



Na een doorbraak onder de steun 10.762,71 punten wordt code rood van kracht. Daarna wordt 9.838,37 punten het volgende koersdoel naar onderen.





S&P 500-index verlaat het stijgende trendkanaal

De S&P 500-index verpietert technisch bezien, nu een mogelijke lagere top wordt gevormd. Dit signaleert verkopers in de markt. Bovendien is ook de stijgende trend al naar onderen gebroken.

Bij een slotstand van de S&P-index onder de steun van 3.310,45 punten (de bodem van 11 september) treedt een nieuwe verzwakking op.

Weerstand is gevormd op 3.800 punten (berekend koersdoel).

Code rood wordt van kracht na een doorbraak onder de steun van 3.310,45 punten. Vervolgens wordt 2.938,39 punten het volgende neerwaartse koersdoel.