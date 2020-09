Tracker Tips: Duurzaam en geen valutarisico

DWS heeft deze week op het Duitse Xetra een nieuwe Xtrackers-ETF gelanceerd die zich richt op duurzame bedrijven wereldwijd, inclusief een valutahedge.

Tot nog toe lopen beleggers met soortgelijke trackers valutarisico over de onderliggende assets, die doorgaans ruim 60 procent blootstelling aan de Amerikaanse dollar en zo’n 10% aan de Japanse yen hebben. U kunt zich voorstellen dat afdekking van die exposure wenselijk is.

XZWE

De Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 2C-EUR hedged met isincode IE00BMY76136 kost 0,25% per jaar en rivaliseert daarmee met andere aanbieders die geen valutahedge bieden. Met XZWE kunnen beleggers investeren in grote en middelgrote bedrijven uit 23 geïndustrialiseerde landen, rekening houdend met duurzaamheidscriteria.

De onderliggende index omvat alleen bedrijven die hoge prestaties leveren op het vlak van milieu, sociale aspecten en ondernemingsbestuur en bovendien een kleine CO2-voetafdruk hebben in vergelijking met regionale en specifieke concurrenten in de branche.

Valuta-impact

Zoals uit bovenstaande grafiek is af te lezen is de euro/dollarkoers over het afgelopen halfjaar gestegen van 1,08 naar ongeveer 1,18. Die beweging heeft een valuta-impact van (0,6 * 9,25% =) 5,5% op uw beleggingsresultaat.

Om het totale plaatje compleet te maken zou je de werking van onder meer de Japanse yen, Britse pond en Zwitserse frank uiteraard ook in kaart moeten brengen, maar de dollar in dit voorbeeld is dominerend in de mand.

In dit geval een negatief effect van de dollar op het totale rendement. Zoals eerder aangegeven worden valutarisico’s in XZWE ten opzichte van de euro geminimaliseerd, waardoor dit effect wordt uitgezonderd.

Variatie

Ik juich dit soort initiatieven toe. Een divers aanbod is in de wereld van ETF’s van harte welkom. U kunt hierdoor als belegger kiezen voor de ETF die het beste bij uw persoonlijke voorkeur of risicoacceptatie aansluit.