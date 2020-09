Slot: -0,29%

Heb best ervaring, en ook serieus rendement dit jaar (echt serieus - met name veel zilver en miners) dus het verlies op Unibail kan maar is wel geld en zonde, ETF's inderdaad als deel van de portfolio. Meeste winstgevend.



Je idd ook "the simple path to wealth' van JL Collins, zeker iets voor te zeggen. Hij heeft ook een site met interessant materiaal.



Ik ga die site bekijken die je noemde.



Waar het me om gaat dat je van iemand een plausibel verhaal hoort wat op het eerste gezicht logisch lijkt en dat er binnen de vastgoed sector aangegeven wordt dat dit 'best of the best' is.



De keuze voor vastgoed maak ik zelf (niet handig), dan leek het me logisch om naar iemand te luisteren die er meer van wist. Niet dus.



Met name de continuering van de positieve verhalen nadat het allang duidelijk was dat Unibail een serieus (cash) probleem had en dat de aandeelhouder hier niet op de eerste plaats ging komen. Je denkt dan toch af en toe, goh, heb ik iets gemist wat zij wel zien... Dat kan zeker, maar niet hier so far.



Ik heb ook een vastgoed ETF, 1 van mijn slechtere fondsen, maar wel beetje dividend en plm 6% verlies.