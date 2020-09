Slot: -0,29%

Zo ziet een richtingloze markt eruit. De AEX-index begint net als vorige week met twee vijfjes. Het slot van vandaag lag 0,21% lager dan dat van een week geleden. En ten opzichte van gisteren noteren we ook een weinig spannende -0,29%. Gebeurt er dan helemaal niets? Niets is een groot woord, maar we hebben wel eens met rodere konen naar onze nieuwsfeed zitten kijken dan deze week. Een handjevol smaakmakers en spelbrekers zorgden voor wat reuring. Heel uitzonderlijk: twee fondsen komen met flinke emissies en eindigen als respectievelijk grote winnaar (IMCD) en grote verliezer (Unibail Rodamco) van de week. Zo meer daarover, eerst even de brede markt: Op expiratiedag zit het venijn in de staart. In plaats van hoger, waar het de hele dag stond, eindigt de AEX-index 0,29% lager op 550,85.

De Europese indices eindigen ook in de min. Frankrijk en Spanje iets scherper (rond en boven de -1%) dan de Noord-Europese beurzen.

De dollar zakt, tegenover de euro, wat weg in het laatste uurtje. Met $1,1865 nog altijd wel stabiel in de $1,17-$1,20 bandbreedte.

Olie (WTI) heeft de opwaartse smaak weer te pakken en slechtte deze week de $40-grens weer.

Bitcoin had een opvallend goede week (+5,4%), goud bleef zo goed als stabiel.

Op de obligatiedesks zullen er wel veel Tourpoultjes lopen, want de markt biedt weinig afleiding. Net als de aandelenmarkt kabbelt het wat voort. Verse nieuwe aandeeluh! Trend van de week is aandelen uitgeven. Dat begon met de ronkend overtekende beursgang van cloud-dataplatform Snowflake op de Nasdaq. Dat ging woensdag voor $120 dollar naar de beurs, maar schoot binnen een paar uurtjes al door de $300-grens. Inmiddels is de stoom er weer wat af, maar op de huidige $226 zit je er als eerste inschrijver nog steeds warmpjes bij. Tekenend voor de saaiheid van de beurshandel nu is dat zelfs dit hypervolatiele aandeel vandaag een meer dan brave blue chip-achtige beweging van-1,1% laat zien. In Nederland liet IMCD zien hoe het moet. Het chemische distributiebedrijf kondigde een farma-overname in India aan, plaatste voor 400 miljoen aandelen en werd daarvoor beloond met een spetterende koersstijging: het aandeel staat meer dan 13% hoger dan eind vorige week. Hier leest u wat onze beleggersdesk er van vindt. Aan de andere kant van het spectrum vinden we Unibail Rodamco, dat een emissie van €3,5 miljard aankondigde en daarmee de loser van de week werd. Niet alleen gisteren, maar ook vandaag eindigde het als verschoppeling ver onderaan de lijst van dalers van de dag. Anders dan bij IMCD is dit dan ook geen emissie uit kracht. Nico Inberg wijdde er deze en deze analyse aan. Beursplein 5 Een rondje stijgers, dalers en ander opvallends: Euronext denkt ook aan aandelenuigifte, om concurrent Borsa Italiana aan het imperium toe te voegen. Dat soort ambitie ziet de markt wel zitten: +4,3% vandaag.

Oh-oh vastgoed. Vastned, Wereldhave, Eurocommercial Properties, het moet vandaag allemaal mee in het slechte sentiment waar Unibail Rodamco aanstichter van is. Alleen de Belgische pakhuizengigant WDP trekt zich er niets van aan met +1,3%.

Over slecht sentiment gesproken: de financials vinden we weer eens in de kelder vandaag: ING, Aegon, ABN Amro respectievelijk 2%, 3% en 4% lager.

Maar Adyen dan? Dat is niet te stuiten, vandaag sluit het voor het eerst boven de €1500.

Royal Dutch Shell dook vorige week onder de (slik) €12 en gaat steeds verder kopje onder. Weer -2% vandaag.

Arcelor Mittal is de verrassing op het weekpodium van de AEX, met +7,2%

Accsys verdient een eervolle vermelding, met een fraaie +3,8% na een sterke trading update vandaag.

Alle chippers vandaag in het groen, ondanks wat slechter tech-sentiment

Prosus (-1,9% vandaag) heeft als Tencent-proxy natuurlijk te lijden onder de maatregelen die in Amerika nu op stapel staan tegen een aantal gamebedrijven, waar Tencent belangen in heeft. Adviezen Aardig wat koopadviezen (zien we daar ABN Amro?) en één (voorspelbaar) verkoopadvies. In het plaatje de laatste adviezen, hier vindt u er véél meer (met koersdoelen).

Pieter Kort is hoofdredacteur van IEX Media. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.