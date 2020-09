BeursVandaag: Opties!

Dat zag er even lelijk uit gisteravond in New York (voor technologie), maar de markt kwam nog met de schrik vrij.

De futures komen nu voorzichtig uit hun hok. Waarom allemaal? Omdat het kan, gebruik ik zelf die oude handelaren dooddoener maar en ga over tot de orde van de dag. Bloomberg meldt dit, omdat er altijd wat moet worden gemeld. Geen paniek Prosus liefhebbers, Tencent daalt maar 1,3%:

Stocks in Asia were mixed on Friday though remained on course to climb for the first week in September as investors look for the next catalyst to reignite the rally. The dollar steadied after Thursday’s gyrations.

Declines at Tencent Holdings Ltd. weighed on Hong Kong’s stock market after a report the Trump administration has asked gaming companies to hand over information about their data-security protocols involving the Chinese tech giant.

U kunt u eindeloos afvragen - helaas heb ik zelf die eigenschap ook - of de techrally over is, al is het maar relatief ten opzichte van waarde-aandelen, blue chips, of hoe u ze maar noemt. Bloomberg heeft een interessante invalshoek en noemt inflatie (!) en stijgende rentes (!!) als mogelijke triggers.

Logisch, als de rentes oplopen worden groei- en technologie-aandelen, waar u het in de regel puur van koersstijgingen moet hebben, te risicovol. Dan toch maar liever de zekerheid van een dividendje. Ik bedoel maar, ene Snowflake bijvoorbeeld deed gisteren -10,4 % en nabeurs nog eens -2,7%.

Big tech’s market-leading days might be numbered thanks to Jerome Powell https://t.co/H62QqSc5Lg — Bloomberg Markets (@markets) September 18, 2020

Spannend, want intradag zette de Nasdaq 100 nét een lager bodempie neer en daarmee ziet de grafiek er aldus uit. Wie zegt daar dip?

De S&P 500 zette niet zo'n nieuw lager bodempie neer en met maximaal -7,2% is hier (nog) geen sprake van dip.

De agenda is leeg, er is amper nieuws, maar het is wel Quadruple Witching Day, ofwel de opties in alle soorten en maten expireren. Misschien dat het om tegen 12:00 uur en 16:00 uur nog even wat reuring, beweging en volatiliteit kan geven, na een waanzinnig maandje handel in opties in vooral de VS.

Frenzy in options trading could make this week's expiration more volatile for some favorite stocks https://t.co/AZwK5D6Nwf — CNBC (@CNBC) September 17, 2020

Het scorebord is duidelijk nu, in het algemeen voorzichtige plusjes na een stevige sessie op Wall Street. De dollar is wel weer een cent (!) opgelopen ten opzichte van 24 uur geleden, maar beweegt per saldo sinds begin juli zijwaarts tussen 1,17 en 1,20. Ik zie verder niks bijzonders.

Op de vastrentende desks is men nog niet verder gekomen dan de sportpagina's vandaag:

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met alweer een overname voor IMCD, dat in de winning mood is. Dat is niet altijd een pré op de beurs:

07:46 Spaanse banken Caixabank en Bankia fuseren

07:32 IMCD doet kleine overname in Finland

17 sep Wall Street sluit met rode cijfers

17 sep 'Spaanse banken Caixabank en Bankia eens over fusie'

17 sep 'Investeerder Apollo aast op Duitse plastic-bedrijf Covestro'

17 sep 'Oracle en ByteDance plannen beursgang voor TikTok Global in VS'

17 sep Verliezen voor beurzen New York

17 sep Lager slot voor beurs Amsterdam

17 sep 'Trump beslist binnen maximaal 36 uur over TikTok'

17 sep Europese beurzen in de min

AkzoNobel: naar €104 van €90 - HSBC

DSM: naar €130 van €114 - HSBC

Just Eat Takeaway: naar 14.195P v 14.0000P - JP Morgan

Vopak: naar €58 van €56 (buy) - Jefferies

01:30 Japan CPI aug MoM -0,4% (verwacht MoM -0,4%)

08:00 Duitsland PP aug MoM 0,1% (verwacht MoM 0,1%)

12:00 Optie-expiratie Eurex

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan sep 75,0

16:00 Optie-expiratie Euronext

