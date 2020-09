TA: DSM still going strong

@doptieman,



natuurlijk is het een grote firma list en bedrog.. hoe denk je anders dat bv tesla op deze koers kan staan. 1136 kw??

en dat geldt voor alle aandelen momenteel.



natuurlijk is nu al bekend waar de koersen straks op expiratie staan... geen enkel probleem been there done it.



maar dat is juist het leuke..



je kan alle ideeen mbt koers gewoon in de vuoilnisbak donderen.. ze verzinnen altijd wel weer iets om een bepaalde koers goed te praten.. daarom moet je een beetje spelen en niet teveel denken over dekoersen.



tuurlijk dondert de hele boel vroeg of laat ook wel weer in elkaar.. zo is het altijd geweest en zo zal het altijd zijn.. beter mij vragen welk e optie affaire je moet doen.. sec calls kopen of puts is vaak niet de manier.. ''



het is al vaak uitgelegd.