BeursVandaag: Verwarring

Nood breekt wet en never waste a good crisis? Kies maar. beide kan ook. Het gedecimeerde Unibail reorganiseert en hoe:

Voor €4 miljard nieuwe aandelen (7,7% verwatering ná)

Voor €3,5 miljard aan assets de deur uit

In twee jaar €1 miljard minder dividend (op 138,47 miljoen huidige aandelen)

Bezuinigingen van bijna een miljard

De koers? Lastig. Dit valt net in een dalende beurs. Er staat YTD wel al -71,5% op het Unibail bord. Ik weet niet of de markt hier opgelucht over is, of het te weinig en niet goed vindt, of het fonds al helemaal heeft opgegeven.

#Unibail voert toch een claimemissie door. Situatie in UK en VS lijkt erger dan gedacht. Emissie verpakt in plan met reeds bestaande maatregelen. Lees hier meer:https://t.co/rbnyJKqJIO — Nico A. Inberg (@NicoInberg) September 17, 2020

Snowflake debuteerde in New York met een gemoedelijke +111,6% op $253,93 (er stond zelfs $319). Verder houdt de Fed - ijs en weder dienende - de rente tot 2023 in haar hok op nul en doet volgens de voorzitter haar stinkende best de economie te ondersteunen. Verder waren er nieuwe ramingen en die ziet u hier:

De #Fed schattingen (waren ze ooit volatieler?) zijn nog het interessants. V-shape herstel economie minder heftig dan eerder gedacht, minder slechte werkloosheidscijfers en oplopende inflatie #AEX pic.twitter.com/T2Tpm5FSSL — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 16, 2020

Nog meer, de Amerikaanse president zou niet blij zijn met de Orcale-TikTok deal én technologie bleef gisteren achter op de brede markt. Nu is echter alles in mineur. Ik weet niet waarom. Dit meldt Bloomberg, maar dat betwijfel ik, omdat de koersen pas ná de persconferentie echt daalden. Wel trok de dollar aan.

The dollar climbed and Asian stocks dropped with U.S. and European futures Thursday after Federal Reserve Chair Jerome Powell highlighted uncertainty about the economic rebound. Treasuries ticked up.

De opening ziet er inderdaad niet goed uit, letterlijk alles lager en de dollar staat alweer op 1,175. Ik gok dat ook bij ons blue chips beter of minder slecht uit de startblokken komen dan technologie en de feesten- en partijenaandelen, maar dat kan ook zomaar, in een ogenblik, weer draaien. Het zijn volatiele tijden, niet waar?

Doe ik voortaan de rentes er ook even bij? Kleine moeite en nu weinig actie nog hier:

17 Sep - 08:00:20 [RTRS] - AEGON NV - WILL REPURCHASE COMMON SHARES FOR AN AMOUNT OF EUR 59 MLN TO NEUTRALIZE DILUTIVE EFFECT OF 2020 INTERIM STOCK DIVIDEND

17 Sep - 08:01:32 [RTRS] - HEINEKEN NV - HEINEKEN IS EXPLORING HARD SELTZER CATEGORY WITH LAUNCH OF PURE PIRAÑA IN MEXICO AND NEW ZEALAND

Analistenadvies luidt:

ASR: naar €37 van €35 - Deutsche Bank

KPN: naar €1,72 van €1,57 (underperform) - Jefferies

NN: naar €40 van €36 - Deutsche Bank

04:30 Japan BoJ rentebesluit Unch -0,1%

06:30 Nederland werkloosheid aug

11:00 EU CPI aug MoM -0,4%

13:00 VK BoE rentebesluit Unch 0,1%

14:30 VS bouwvergunning aug 1,51M

14:30 VS weekly jobless claims 850K

14:30 VS Philadelphia Fed Index sep 15,0

In de jaren dertig liep de werkloosheid op tot 25%-30%:

In augustus waren 426 duizend mensen werkloos, dat is 4,6 procent van de beroepsbevolking. De toename van de werkloosheid was minder sterk dan in voorgaande maanden. https://t.co/gPfjq38ZZh pic.twitter.com/idYT8Rdyv0 — CBS (@statistiekcbs) September 17, 2020

The Federal Reserve left interest rates pinned near zero to allow more Americans to return to work and promised to keep them near there until inflation is on track to ‘moderately exceed’ its 2% target. Read more https://t.co/ObNRYOMJZX pic.twitter.com/D1yHJo4zc3 — Reuters Business (@ReutersBiz) September 17, 2020

BREAKING: Oracle's bid for TikTok falls short of resolving concerns of Trump administration officials that the Chinese-owned video-sharing app poses a risk to U.S. national security, according to people familiar with the matter https://t.co/qgXNMhtMHo pic.twitter.com/OVk7bksXeh — Bloomberg (@business) September 16, 2020

Dikke plussen gisteren in aanloop naar Orkaan Sally:

Oil steady as demand worries revive, crews return to U.S. Gulf rigs https://t.co/pZBJRgD3PD pic.twitter.com/1gRTJasYqG — Reuters Business (@ReutersBiz) September 17, 2020

Huawei lijkt inderdaad een groot probleem te hebben, de nieuwste chips raken letterlijk op:

Chinese consumers are rushing to buy smartphones from Huawei fearing curbs on the firm’s access to U.S. technology will soon cut off production of its premium handsets https://t.co/Rjt7Lftt68 by @DavidKirton_ $HWT pic.twitter.com/26TFyuPCho — Reuters Business (@ReutersBiz) September 17, 2020

Chip group to warn Trump administration against blacklisting China's SMIC: document https://t.co/qK5F5rShy8 pic.twitter.com/nFKDDEwiIo — Reuters Business (@ReutersBiz) September 17, 2020

JPMorgan says pension and sovereign wealth funds are set to offload about $200 billion of equities, posing a risk for global shares https://t.co/1PMLuzEQbC via @markets — Joanna Ossinger (@ossingerj) September 16, 2020

