Hierboven ziet u de cijfers ook, maar dit is duidelijker. Dat de schattingen voor economie en werkgelegenheid volatieler zijn dan de Nasdaq 100 (wel minder slecht dan de vorige keer) is begrijpelijk. Zie alleen die inflatieverwachtingen, up! Niet onverwacht, want anders jodelden de dallar en de rentes wel anders.

Column door: Arend Jan Kamp

Arend Jan Kamp is 24/7 van de vroege uurtjes voorbeurs tot de late uurtjes After Hours uw gastheer op IEX, als hij in geheel eigen stijl (bondig, maar toch uitbundig) de beursdag met u doorneemt. Van aandelen en indices, via commodities, langs de rentemarkten, naar haute finance tot politiek en centrale banken. Arend Jan is ...

