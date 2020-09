Slot: Net voor de Fed

Het is weer zo'n dag waarop 'in afwachting van de Federal Reserve' de obligate toevoeging in ieder beurscommentaar is.

En terecht, want zo is het ook: de woorden van Jerome Powell worden al op goudschaaltjes gewogen, maar twee maanden voor de presidentsverkiezingen en met een loopgravenoorlog in Washington rond het stimuleringspakket van de overheid (en niet alleen daarover) kan zelfs een klemtoon het verschil al maken. Vanavond meer in dit theater.

Intussen begint het Amerikaanse peloton goedgemutst aan deze etappe: in Amerika staan Dow Jones en S&P 500 hoger, al bijft de Nasdaq nog achter. In Europa was het daarentegen een wat kleurloze dag. De AEX noteert een nette, maar niet opzienbarende +0,45%. Het rondje langs de velden:

De Europese indices hangen wat ongeïnspireerd rond. Voornamelijk kleine plusjes, op Londen na.

Idem voor de dollar, die lijkt ook te wachten op een zetje van de Fed

Olie (WTI) klimt weer richting de $40.

Kleine, maar duidelijke plusjes voor goud en bitcoin

De rentes zijn behoorlijk stabiel. Eén basispuntje lager voor bijna iedereen, behalve Nederland en België, die er twee doen.

Snowflake-mania

Facebook (-1,1%) en Spotify (-3,2%) zijn vandaag de spelbrekers in de Nasdaq. Het eerste krijgt niet alleen de Federal Trade Commission, maar ook de moeder aller influencers, Kim Kardashian achter zich aan.

Kim Kardashian to freeze Facebook, Instagram accounts to protest hate speech https://t.co/rjTNb7PtAu pic.twitter.com/u6vs1zM14R — Reuters (@Reuters) September 16, 2020

Spotify heeft last van concurrerende muziekplannen van Amazon. De Nasdaq mag mede daardoor dan wat lager staan, dat wil niet zeggen dat de techjongens en -meisjes niet aan hun trekken komen vandaag. Op het moment zijn meer ogen gericht op de heetste tech-IPO van het moment dan op de Fed. Snowflake (een cloud-dataplatform) gaf vorige week een bandbreedte van $75-$85 aan voor de beursgang. Inmiddels wacht Wall Street in spanning op een opening rond de $235 of $240.

Beursplein 5

Wie gaven de beursdag in Amsterdam nog wat kleur (rood of groen) vandaag?

IMCD (+9%) geeft ter financiering van een farma-overname in India voor €400 miljoen aandelen uit à €91 per stuk. De markt vindt het geweldig en zet het aandeel fors hoger tot ruim boven de €101. Wat vindt onze beleggersdesk ervan? Dat leest u hier.

Eurocommercial Properties blijft de pan uit swingen. Weer 6,3% erbij.

Alle vastgoed ligt lekker. Ook Wereldhave, Unibail, Vastned, WDP, NSI plussen stevig.

Foodies Ahold Delhaize (-1,0%) en Just Eat Takeaway (-0,8%) bungelen onderaan de AEX-index

Het is weer louw loene met de banken vandaag: ING -0,8%, ABN Amro -0,2%. Adyen (+3,0%) onttrekt zich zoals gewoonlijk aan de financials-blues

Fugro (+4,6%) knalt op de hoogste koers de dag uit. Flinke omzetpiek vandaag en dit nieuwsbericht.

Bij Signify blijft het groene lampje ook maar branden. Weer 3,9% erbij vandaag.

Adviezen

Veel adviezen vandaag, waaronder behoorlijk wat koopadvizen. Met Apple kunt u alle kanten op zoals u ziet. In het plaatje de laatste adviezen, hier vindt u er véél meer (met koersdoelen).