BeursVandaag: Tech frenzy

IMCD maakt handig gebruik van de all time high op het bord, denk ik.

Het bedrijf geeft voor liefst €400 miljoen nieuwe aandelen uit (huidige beurswaarde is €4,9 miljard) en dat tegen maar (?) 1,9% korting ten opzichte van de slotkoers gisteren.

Nog eentje, CM.com. Hier is de korting echter 7,4%...

https://t.co/ohmlbv8CPE plaatst voor €32 mln aan aandelen op €15 pic.twitter.com/rZhSDXqIYZ — Nico A. Inberg (@NicoInberg) September 16, 2020

De beurzen zijn in afwachting van het Fed-rentebesluit vanavond, is vandaag het bekende mantra. De consensus is stijf 100% unchanged, daar draait het niet om. In de persconferentie geeft voorzitter Jerome Powell weer college over economie, werkgelegenheid, lopende programma's, inflatie, dollar en de rest.

Verder zijn er nieuwe economische ramingen, mag u zelf bepalen of u de dollar (haviks) of goud (duivisch) moet hebben (ik neig zelf naar optie B, maar zet mijn geld er niet op) en wat mij vooral opvalt, is dat het zoeken is naar vooruitblikken op het besluit. Bij alle networks vind ik er niet zo snel een.

Op de beurs hebben we momenteel dan ook technologie oogkleppen op. de Nasdaq 100 laat zowat een flitsdip zien. Er is meer, een greep.

Apple heeft nieuwe bullen en gaat in sport

Van $75 naar $120 in twee dagen: Snowflake gaat vandaag tegen een ballonprijs naar de beurs

TikTok wordt een eigen bedrijf met Oracle als achtervang

Facebook wordt weer eens gedagvaard

Nikola heeft de SEC op bezoek

Tech is statistisch de most crowded trade ever

Tech M&A kookt over

Dit kan niet duren, nee, maar te vroeg of te laat uitstappen kan zo duur uitpakken... Over naar de feiten en cijfers nu na een technologiefeest in New York. Bij ons er is er op IMCD na geen nieuws en de koersen starten rustig, of een tikje miezerig, zo u wilt. Olie springt er eens leuk uit, de dollar ligt rond 1,185.

De Amerikaanse rente daalt een basispuntje naar 0,68% en de Duitse opent vlak op -0,49%. Nabeurs New York waren er nog cijfers van FedEx (+8,1%) en Adobe (+2,0%).

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

15 sep Softwaremaker Adobe overtreft verwachtingen

15 sep FedEx profiteert nog steeds van piek in online winkelen

15 sep Wall Street met winst de dag uit

15 sep Fitch bevestigt rating ING

15 sep Apple stopt bloedzuurstofsensor in nieuwe Apple Watch

15 sep Wall Street houdt winst vast

15 sep 'Lufthansa denkt aan meer banenverlies dan eerder aangekondigd'

15 sep 'Havermelk-maker Oatley overweegt beursgang'

15 sep Barclays: top pick SBM Offshore nog ondergewaardeerd

15 sep IMCD koopt Indiase chemiedistributeur Signet en plaatst aandelen

15 sep CM.com gaat nieuwe aandelen uitgeven

15 sep Positieve handelsdag op beurzen Europa

Analistenadvies luidt als volgt met een verhoging voor Zaandam:

Ahold Delhaize: naar neutral van underweight en naar €23 van €19 - JP Morgan

IMCD: naar €92 van €83 - Deutsche Bank

IMCD: naar €100 van €85 - Berenberg

De agenda met Amerikaanse detailhandelsverkopen en het rentebesluit:

01:50 Japan im- & export aug YoY -20,8% & -14,8% YoY (verwacht -18,0 & -16,1% YoY)

08:00 VK CP jul MoM -0,6%

14:30 VS detailhandelsverkopen aug MoM 1,0%

16:00 NAHB huizenmarkt index sep 78

16:00 VS bedrijfsvoorraden juli MoM 0,2%

16:30 VS wekelijkse olievoorraden

20:00 VS Fed rentebesluit Unch 0,0%

20:30 VS persconferentie Fed-voorzitter Jerome Powell

En dan nog even dit

Vandaag debuut, maandag was de prijs nog $75...

Snowflake prices IPO above marketed range at $120 a share https://t.co/uS8B7a447G via @business pic.twitter.com/eWQnN8zAzy — Yahoo Finance (@YahooFinance) September 15, 2020

Nieuwe spullen van Apple (-0,7%) en dit. Peleton deed -0,2%:

Apple rolls out virtual fitness service and subscription bundle, catering to pandemic work-from-home situations https://t.co/yS03xlIsuX $AAPL pic.twitter.com/V9sDYErFdb — Reuters Business (@ReutersBiz) September 16, 2020

Met Oracle als minderheidsaandeelhouder en slot op de datadeur:

U verwacht het niet:

Long US tech most "crowded trade" of all-time (80%) in BofA Fund Manager Survey; "tech bubble" now #2 FMS tail risk after COVID-19 "second wave." 23 of 82 "most crowded trades" were "peak" crowded trades (i.e. long IG in Oct'16, long tech in Feb & Jul'20, short vol in Jan'18). pic.twitter.com/PLtFRYZrmt — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 15, 2020

Tot zover technologie in deze rubriek:

-1,8%:

Banks lower revenue outlook as pandemic crimps loan demand https://t.co/NMal2e4p8q pic.twitter.com/VXkpNg0Bx3 — Reuters Business (@ReutersBiz) September 15, 2020

-8,3% en nabeurs nog eens -5,5%, vorige week nog deal met General Motors en nu de SEC over de vloer, ofwel het gaat snel:

Bears are piling on to Nikola, but there's a lack of shares available to short https://t.co/pqR5O9Lq5P — Bloomberg Markets (@markets) September 16, 2020

En nog maar eens:

JUST IN: The U.S. Federal Trade Commission is preparing a possible antitrust lawsuit against Facebook, a source says https://t.co/1C0Vfr7cY6 pic.twitter.com/t1VEqfClxm — Bloomberg Technology (@technology) September 16, 2020

Hoeveel?

WATCH: German automaker Daimler will pay $2.2 billion to resolve a U.S. government diesel emissions cheating investigation https://t.co/QQRaJfRgWw pic.twitter.com/tJ4P6yxNlG — Reuters Business (@ReutersBiz) September 16, 2020

Verhip, want dit bedrijf was al voor corona failliet:

Chinese owners revive Thomas Cook as online-only holiday brand https://t.co/T8keLynFtf pic.twitter.com/FBO8uMHqpU — Reuters Business (@ReutersBiz) September 16, 2020

Ook mijn vrees, hier kom ik op terug vandaag:

Blackstone warns of a ‘lost decade’ where stock market returns are ‘anemic’ https://t.co/UlJ1w4M7Sp — CNBC (@CNBC) September 16, 2020

Tot slot:

How much do options matter for stock prices? Quite a bit, according to the latest research https://t.co/fpqW64djT8 — Bloomberg Markets (@markets) September 16, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.