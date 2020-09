Dekking, géén stijging: ABP 88,1%...

Pensioenen van de normale burger omlaag, echter de inkomens van de verhevene burgers omhoog. Zie hieronder, hoe in NL de gewone burger wordt achtergesteld aan de verhevenen. Niet normaal meer in deze tijd.

Wie betaalt deze giften aan het Koninklijk Huis? De gewone burger, waaronder de pensionada, met een (gekort en nogmaals te korten) inkomen, waarmee deze nauwelijks rond kan komen.





Prinses Amalia krijgt straks 1,6 miljoen euro per jaar



Vandaag, 16:57 in BINNENLAND



Den Haag - Ze moet nog achttien worden, maar toch wordt de uitkering al verhoogd die prinses Amalia vanaf volgend jaar krijgt. De kroonprinses ontvangt vanaf december 2021 een toelage omdat ze dan meerderjarig wordt.



Op jaarbasis kan ze vanaf dat moment ruim 1,6 miljoen euro rekenen. Daarvan geldt 296.000 euro als inkomen, de overige 1,3 miljoen euro is bedoeld voor personele en materiële uitgaven. Het kabinet schrijft dat het totale bedrag op jaarbasis met 47 duizend euro omhoog gaat vanwege een prijsbijstelling die ook voor ambtenaren geldt.



Amalia wordt op 7 december volgend jaar 18, waardoor ze die maand 111.000 euro als toelage ontvangt.



Afspraken over de hoogte van de toelage en eventuele prijsbijstellingen zijn in een wet vastgelegd die sinds 2009 van kracht is. Ook de koning, de koningin en prinses Beatrix (als voormalig koningin) krijgen een uitkering van de staat als inkomen, plus een tegemoetkoming voor personele en materiële uitgaven. Zo ontvangt Wilem-Alexander volgend jaar ruim 6 miljoen euro, waarvan een miljoen is bedoeld als inkomen. Máxima ontvangt in totaal ruim een miljoen, Beatrix ruim 1,6 miljoen.



Het kabinet verwacht dat het Koninklijk Huis komend jaar voor 860.000 euro aan vliegkosten gaat maken, onder meer met het regeringsvliegtuig en de Gulfstream van de koninklijke luchtmacht.