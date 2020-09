Dekking, géén stijging: ABP 88,1%...

Je zou het bijna vergeten door Prinsjesdag, maar vandaag zijn de actuele dekkingsgraden van grote pensioenfondsen in de maand augustus bekendgemaakt. ABP 88,1%, PFZW 88,0%, PME 93,0%, PMT 91,1%. Onze prognose is dat ABP en PFZW het niet gaan redden eind dit jaar en moeten korten.

Servicebericht voor de pensionado's onder ons. Volgens de letter van de regels betekent dit: korten. Nergens zijn regels echter zo vloeibaar als in de Haagse wandelgangen. Blij dat ik niet bij een pensioenfonds zit. Onverdraaglijk dat allerlei nitwits met een eigen agenda over úw pensioengeld gaan, maar u zelf niet. Vind ik.

Column door: Arend Jan Kamp

Arend Jan Kamp is 24/7 van de vroege uurtjes voorbeurs tot de late uurtjes After Hours uw gastheer op IEX, als hij in geheel eigen stijl (bondig, maar toch uitbundig) de beursdag met u doorneemt. Van aandelen en indices, via commodities, langs de rentemarkten, naar haute finance tot politiek en centrale banken. Arend Jan is ...

