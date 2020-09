BeursVandaag: Beurs op vele snelheden

Laten we hopen dat vandaag ons alleen vanwege de hitte het zweet uitbreekt op Prinsjesdag.

Meer hoef ik daar niet over te melden, onze begroting gaat altijd onopgemerkt aan de markten voorbij. Als er al effect zou zijn heeft de beurs het ook al ingeprijsd, want de belangrijkste maatregelen zijn al gelekt. Ook dat is traditie. Over naar de orde van de dag, Kadis krijgt Covid-19-onderzoeksgeld van de VS.

Ik meen dat Kiadis hier al op had gehoopt en gehint, ofwel ik weet niet in hoeverre dit nieuw is of al in de koers zit.



Meer nieuws is er niet bij ons en marktbreed is er momenteel ook niet veel te doen. De Chinese industriële productie en detailhandelsverkopen over augustus vallen mee en hopelijk kunnen we dit straks ook van de voorlopende Duitse ZEW-Index en Amerikaanse New York Fed Index (allebei over september) zeggen.

De dalende dollar - 1,19 is weer in zicht - is nu het voornaamste bewegende item. Intussen wordt het beeld van onze AEX er niet beter op? Beetje zijwaarts hangend tussen 529,87 in juni en 587,04 in juli, maar dat is geen officiële technische term. Misschien is dit niet zo raar, de verzamelde winsten stijgen nog niet.

Is het niet teleurstellend wat de AEX doet met zoveel technologie aan boord, zeker eenderde van het indexgewicht? Ja, maar het geeft denk ik vooral aan hoe verschrikkelijk de banken, Aegon, ArcelorMittal, Royal Dutch Shell en Unibal presteren. Een index is een gemiddelde, dat wordt dit jaar wel duidelijk.



Het is toch weer de Nasdaq 100 future die er nu het beste voorstaat, ofwel technologie. Olie doet weer lager, goud en zilver klimmen op de dollar denk ik en verder gebeurt er niet zo veel. De Amerikaanse rente ligt vlak op 0,67% en de Duitse zakt één basispunt naar -0,49%.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

08:00 'Aanwijzingen voor witwaspraktijken bij failliete modegroep FNG '

07:28 Kiadis Pharma krijgt miljoenen voor ontwikkeling coronamiddel

07:28 Commissaris Lucquin vertrekt bij Avantium

07:21 Sterkere groei Chinese industrie dan verwacht

14 sep Mooie winsten voor aandelenbeurzen New York

14 sep Value8 komt met mededeling over kapitaalvermindering

14 sep Daimler schikt in VS om gesjoemel met uitstoot auto's

14 sep 'UBS-voorzitter bekijkt fusiemogelijkheden met Credit Suisse'

14 sep Flinke plussen voor beurzen New York

14 sep Aedifica investeert in bouw zorgtehuis Almere

14 sep Kleine plus voor beurs Amsterdam

Analistenadvies luidt als volgt en let maar op deze fondsen:

Eurocommercial Properties: naar neutral van underweight en naar €15 van €12 - JP Morgan

Signify: op European Conviction List (buy en €49) - Goldman Sachs

De AFM meldt deze shorts met helaas veel oude meldingen, niet schrikken dus:



De agenda met alweer twee voorlopende indicatoren over deze maand:

08:00 ForFarmers analistenpresentatie

08:45 Frankrijk CPI aug MoM -0,1%

11:00 Duitsland ZEW economisch sentiment sep 69,8

14:30 VS New York Fed Index sep 5,9

14:30 VS industriële productie aug MoM 1,0%

En dan nog even dit

Bijna dagelijks nieuws, de Amerikaans-Chinese rivaliteit:

China extends tariff exemptions for 16 U.S. products https://t.co/dbTjeyTowr pic.twitter.com/Zb2AjDsP3j — Reuters Business (@ReutersBiz) September 15, 2020

Plus de consequenties:

Tencent has picked Singapore as their Asia hub, Bloomberg reports, after ByteDance's investment in the city-state. @mak_robyn wrote about how China's tech firms are doubling down in Southeast Asia as the U.S. and India close their doors to Chinese apps: https://t.co/ku3UzsKfEL. pic.twitter.com/Y8FXsA5KPS — ReutersBreakingviews (@Breakingviews) September 15, 2020

Werkend en ondernemend China:

China's industrial output accelerates, consumers start to perk-up in boost to recovery https://t.co/H9ONfD1Lq7 pic.twitter.com/xAnReDzwxf — Reuters Business (@ReutersBiz) September 15, 2020

Copy paste China:

Chinese firms bet on plant-based meat as coronavirus fuels healthy eating trend https://t.co/fFqVHX0o3T pic.twitter.com/edykOI93Je — Reuters Business (@ReutersBiz) September 15, 2020

Iedereen eigent zich anno nu allerlei mandaten toe, lijkt het wel:

Facebook says it will fight climate change myths with new information hub https://t.co/znnhBSn1qy — CNBC (@CNBC) September 15, 2020

Vroegâh was Overtoom snel, maar dat was vroegâh:

Walmart and Zipline are teaming up to bring their own version of drone delivery to the U.S. https://t.co/u7DTUkMJvh pic.twitter.com/RjUVHEmdxS — CNBC (@CNBC) September 15, 2020

Cloud = kassa en zo even +30%. Do of don't believe the hype, dan maar:

Snowflake bumps expected IPO price by about 30%, could debut at more than $30 billion valuation https://t.co/SueOY0cIkm — CNBC (@CNBC) September 15, 2020

Nieuw!

Unity is seizing control of IPO pricing from bankers, a rare move that could limit first-day pop https://t.co/SNrM9bn1Nr — CNBC (@CNBC) September 15, 2020

Oh jee en -8%, de verleidingen met die enorme koersbewegingen zijn misschien gewoon veel te groot:

The SEC is examining Nikola to assess the merits of a short-seller’s allegations that the electric-truck maker deceived investors. Shares fell in after-hours trading. https://t.co/K8e1dOq3zO — Bloomberg Markets (@markets) September 15, 2020

Oeps:

Strafdossier FNG in stroomversnelling https://t.co/o1mSzMiJ3Q — De Tijd (@tijd) September 14, 2020

Check:

Inderdaad en dat doen ze niet omdat ze hun fondsen nou zo duur vinden:

Billionaire owners from Japanese tycoon Masayoshi Son to French media magnate Patrick Drahi are looking at taking their companies out of the spotlight of public markets https://t.co/43lh6P3SRt — Bloomberg Markets (@markets) September 15, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.