TA: Olie dooft uit

Volgens olie- en gasbedrijf BP zal komende dertig jaar de wereldwijde vraag naar olie geleidelijk afnemen. BP verwacht niet dat olieconsumptie ooit weer zal terugkeren op het niveau van voor de coronacrisis.

Eerder dit jaar hadden Opec-landen en enkele bondgenoten bovendien aangegeven de productie van olie geleidelijk te verhogen, waardoor de vraag/aanbodverhoudingen nog minder gunstig zijn voor een flinke stijging.

Ik heb hier al eerder aangegeven dat een echte rally in de ruwe olie nog niet aan de orde is, want technisch stuit de olieprijs op een enorme weerstand.

Onder deze omstandigheden hebben klassieke oliebedrijven zoals Shell, Total en Exxon het lastig. Het zijn vooral bedrijven in de alternatieve energiebranche die er technisch uitspringen.

Vandaag kijk ik naar de olieprijs, alsmede naar Nasdaqfonds Ballard Power Systems dat actief is in de markt van alternatieve energieproducten. Ballard Systems zit sinds dit voorjaar in de Tostramsportefeuille.

Light Sweet laat kopje hangen

De prijs van Light Sweet olie is duidelijk afgeketst op de voormalige bodems van 2017 en 2018. Deze oude steun rond $42,50 (gevormd op 1 juli 2017) fungeert als nieuwe weerstand. Zolang de opmars van de olieprijs steeds door deze oude steun wordt tegengehouden, blijft het technische beeld negatief.

Brentolie dooft uit

Ook Brentolie vormt een lagere top onder de voormalige bodems. De oude steun $45 (gevormd op 1 juli 2017) vormt thans de nieuwe barrière. De nieuwe lagere top hieronder houdt het technische beeld negatief.

Ballard Power Systems test uptrend

Het Canadese bedrijf Ballard Power Systems Inc. is een ontwikkelaar en fabrikant van brandstofcellen en noteert o.a. aan de Nasdaq. In april, toen de beurzen nog in coronacrisis verkeerden, heeft Tostrams heeft het aandeel Ballard Power Systems in de defensieve lang termijnportefeuille opgenomen. De koers noteerde toen ruim onder de $10.

Ballard Power Systems valt nu terug, maar keurig binnen de grenzen van de stijgende trend. Zolang de koers boven de voorgaande toppen van begin 2020 weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief. Zelfs al keert de koers enkel terug naar de top van 10 juli rond $21,61, dan nog zit er ruim 50% opwaarts potentieel.