Slot: Nvidia bedankt

De AEX begon nog zo mooi vandaag, leverde alles in, maar op de valreep sluit de index nog net in het groen.

De dalende dollar is daar debet aan. Schrik niet van het grote verschil tussen EU en VS, dat lag vrijdagavond slecht. De networks spreken van vaccin hoop, ik neig eerder naar Nvidia-effect. Dat doet +6,4% op die overname van ARM en sleept daarmee de hele tech sector mee. Die dipte net, dus dit komt heel goed uit.

Wellicht geeft het de tech-burger namelijk moed dat als Nvidia (nog) durft, dat er meer in het vat moet zitten. Nog eentje, Oracle staat op +5,0%, omdat ze trusted technology provider van TikTok wil worden. Zeg maar een slot op de nu wijd openstaande datadeur. Belangrijk is of Washington dit een goed idee vindt.

Bij ons staan in de spotlights wilde ik schijven, maar dat is erg veel eer. Vopak doet goed op een joint venture, Wolters Kluwer rijgt weer een kraaltje en Kiadis stijgt 5,5%, omdat ze van de FDA toestemming voor een onderzoek krijgt. Dat is het wel zo'n beetje vandaag op het Damrak. Bréééd dan:

Plus of min, de Europese (aandelen)indices blijven dicht bij huis

De Amerikaanse aandelen staan onder aanvoering van tech weer luidruchtig het bord groen te kleuren

De volatiliteit zakt, maar staat nog steeds boven die roemruchte 20

De dollar zakt iets

Olie zakt alweer (Opec heeft weer een lagere outlook), goud en zilver vermaken zich prima en bitcoin al helemaal

De rentes die er toe doen - VS, Duitsland, Japan en VK - doen vandaag niets

Beursplein 5

Twee adviezen maar vandaag, maar wel opvallende. ING verhoogt Ahold Delhaize, dat... daalt. Sif stijgt ondanks die sell van Kempen en dat is niet ieder klein fonds gegund, leert de ervaring:

Ahold Delhaize: naar €29 van van €22 (buy) - ING

Sif: naar sell van hold en naar €10 van €11 - Kempen

Verder nog iets? Zeker: