BP: "Het wordt nóóit meer zoals het was"

Het hele rapport - Energy Outlook 2020 - vindt u hiero (en dus niet daaro), maar alle networks vissen deze ene alinea er uit. BP herhaalt de beroemde woorden tijdens de oliecrisis van 1973 van onze toenmalig premier Joop de Uyl (PvdA). Die sprak op tv de legendarische woorden uit:

Het wordt nóóit meer zoals het was.

Net zoals this time it's different, is ook nooit meer volgens mij (op de beurs) een peperdure woordcombinatie. Die neemt BP echter niet in de mond. Citaat:

The level of oil demand in both Rapid and Net Zero does not fully recover from the sharp drop ‎caused by Covid-19, with demand falling by around 50% by 2050 in Rapid and almost 80% in Net ‎Zero. The outlook for oil is more resilient in BAU, with demand in 2050 declining slightly from its ‎current level. ‎

Hier de plaatjes.

BP verwacht zowel een relatieve als een absolute achteruitgang van de vraag in de komende decennia.

Moet u nu direct, met u toch al zo beblaarde billen, uit Shell en consorten hollen? Ik denk het niet en Olies is zelfs stijger van de dag. U moet volgens mij ten eerste Royal Dutch Shell als energiebedrijf zien en niet als louter olieconcern. Het heeft overal de vinger aan de pols, is groot in gas en staat vooraan bij waterstof.

Nog iets, wat de energiemix ook wordt, het gaat er als belkeggers om waar de knaken worden verdiend en de cash flows zitten. In theorie kan het dat we over dertig jaar zowat gratis op waterstof rijden, waar niemand iets aan verdient, maar dat Shell dikke marges haalt in allerlei old school vintage olienichemarkten.

Ik maak vaak de vergelijking met de tabaksindustrie, wat ook al een halve een meer dan verguisde en zeker ook krimpmarkt is. En Altria is een van de beste aandelen in die tijd. Hoe minder er wordt gerookt, hoe hoger de marges. En dividenden. En buybacks. Denk dus nog maar even na over uw oliefondsen?

Voor wie verder wil lezen en inlogs heeft, hier is FT: