TA: Tech peu nerveu

quote: Alex A La Hausse/ A La Baisse schreef op 14 september 2020 09:13:

Die lockdown van jullie aanstaande vrijdag ook Piet...enig idee hoe lang ze jullie opsluiten?

Die lockdown van jullie aanstaande vrijdag ook Piet...enig idee hoe lang ze jullie opsluiten?

3 weken..... is ook absolute waanzin. onze dochter kan gelukkig nog wel naar t speciaal onderwijs, regulier ook allemaal dicht. alsof dit de oplossing is. Zwembaden weer dicht, ook 1 grote ramp. Ik ga gewoon weer via de sluipwegen naar t dichtstbijzijnde natuurreservaat als ze er uit moet. En dat moet ze.Ze zoeken t maar uit.