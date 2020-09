Slot: AEX +2,17%

Begin deze week hadden we het nog over sell-off en zagen we zelfs de term 'bloedbad' langskomen. Op vrijdagmiddag steken we de peilstok in de AEX en we zien gewoon het oude vertrouwde niveau waar we al wekenlang omheen koersen: ietsje boven de 550.

Een mooie remonte, want de tech-selloff van begin deze week, vooral in Amerika, was een serieuze. Het is ook te zien in de weekscores (gemeten om 17:45):

AEX: +2,17% op 552,01

AMX: +2,26%

DAX: +2,82%

FTSE 100: +4,02%

S&P 500: -2,24%

Nasdaq 100: -4,10%

Goud ($/oz): +0,79%

Olie (WTI): -5,37%

BTC/USD: -2,42%

De Europese markten hielden zich beter dan de Amerikaanse, zoveel is duidelijk, met een dollar die per saldo nauwelijks bewoog ten opzichte van de euro. En de AEX mag dan tegenwoordig ook een soort tech-index zijn, het Damrak behoorde deze week tot de betere beurzen van Europa.

De Amerikaanse rente loopt wat op, terwijl de Europese rentes dalen. Het risk on/off-beeld strookt niet helemaal met wat de aandelenmarkten laten zien, maar er is ook geen wet die zegt dat dat moet.

Meneer Drahi, wat doet u nu?

Op aandelenvlak spring Altice er uiteraard uit, met een koerssprong van 24,6% tot maar liefst €4,14, dankzij het overnamebod door grootaandeelhouder Patrick Drahi. Het aandeel noteert een paar cent boven het bod, dus beleggers hopen kennelijk op meer uit hetzelfde vat. Martin-Jan Crum van de IEX Beleggersdesk analyseert het bod (Premium).

Nog een weekwinnaar (+13%) is Galapagos, dat hoopgevende resultaten liet zien bij een ander medicijn dan waar het doorgaans over gaat bij dit fonds. Goed voor een koerssprong van ruim 7% vandaag.

Akzo Nobel, meestal niet erg opdringerig aanwezig in de stijgers/dalers-lijstjes, springt uit de band met +6% deze week, dankzij een fris & fruitige trading update. De goede oude Unies laten zich met +6% van hun goede kant zien. Het lijkt erop dat beleggers het niet heel erg vinden dat Unilever vashoudt aan de Britse verhuisplannen.

Shell onder €12

Royal Dutch Shell breikt een nieuw dieptepunt en zakt, hand in hand met de olieprijs, onder de 12 euro(!). Arend Jan Kamp schreef er het best gelezen artikel van deze week over: Het Stille Leed Dat Shell Heet.

Rondje tech-aandelen: wat een dramaweek voor tech dreigde te worden liep uiteindelijk met sisser af. ASML en Prosus sloten de week zelfs positief af, fintech Adyen blonk uit met een mooie +4,8%. ASMI (-0,09%)en Besi (-0,33%) hielden de voetjes niet droog.

Onderaan de AMX-index vinden we een door Covid hard getroffen duo, Air France-KLM (-3,0%) en Basic-Fit (-3,3%). Daar is de gifbeker nog altijd niet leeg.

Oh, en voor wie dacht dat de Amerikaanse honger naar tech stocks na de Nasdaq-dip van deze week wel even tot rust is gekomen: nieuwe ronde, nieuwe kansen!