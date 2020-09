Tracker Tips: Eén ESG-beleggingsoplossing Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Overig Categorie: Trackers

Blackrock lanceert de eerste multi-asset ESG-ETF-reeks in Europa met drie varianten in een mix van aandelen en obligaties met verschillende risicoprofielen. Het ESG ETF-assortiment met meerdere activa omvat de volgende smaken: BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio ETF (MACV)

BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio ETF (MODR)

BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio ETF (MAGR) Defensief MACV met isincode IE00BLP53M98 kost 0,25% per jaar en is verhandelbaar op Xetra. MACV biedt een conservatieve benadering en bestaat uit 80% obligaties en 20% aandelen. Het heeft een volatiliteitsdoelstelling van 2 tot 5 procent. Neutraal MODR met isincode IE00BLLZQS08 heeft ook een jaarlijkse kostenplaatje van 0,25% en heeft eveneens een notering op het elektronische handelssysteem van Duitsland. MODR heeft een gematigde methode en bestaat uit 49% obligaties en 51% aandelen. Deze ETF heeft een volatiliteitsdoelstelling van 5 tot 10 procent. Agressief MAGR met isincode IE00BLLZQ805 sluit aan bij het voorgaande duo en kent een optimistische aanpak. MAGR bestaat voor 25% uit obligaties en voor 75% uit aandelen. Deze tracker heeft een volatiliteitssdoelstelling van 10 tot 15 procent. Inventief Mijns inziens zijn deze kant-en-klare portefeuilles ideaal voor beleggers die op zoek zijn naar een duurzame totaaloplossing die past bij hun risicoprofiel. Creatief bedacht en een waardevolle toevoeging in het palet van ESG-beleggen.

Michael Mooijer is directeur bij Fresh Funds en heeft als specialisme Exchange Traded Funds (ETF’s). De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.