BeursVandaag: It's the volatility, dummy!

It's the volatility, dummy!

Het blijft een gevaarlijke markt, die zomaar kan toeslaan. Ik zag zelf gisteravond pas heel laat dat Wall Street helemaal nat was gegaan. Nu kan ik dat hebben, maar dan moet u bij wijze van geen turbootje in de verkeerde richting met een veel te hoge hefboom hebben. Inderdaad, het was weer technologie.

Die volatiliteit, dat Softbank optieverhaal dat boven de markt hangt, torenhoge waarderingen, gammele economie, handelsoorlog et cetera of niet: iedereen lijkt as-te-dood om de technologierally te missen? Dan wil u nog wel eens in de klauwen van de beren vallen. Kijk het hier na, als u het ook heb gemist.

Niet te verwaarlozen: de dollar won het terrein terug op de euro, dat eerder op de dag aan de ECB werd geofferd.

Wall Street surrendered early gains and fell as tech stocks were unable to maintain the momentum. More here: https://t.co/vh8xGX7I2Q pic.twitter.com/uyKE6TB3V2 — Reuters Business (@ReutersBiz) September 11, 2020

Over naar het heden, het meest opvallende Nederlandse beursnieuws is dat de VEB klaar is met broker DeGiro, dochter van het genoteerde Flatex. Het wordt heel juridisch nu. Citaat.

De VEB eist nu volledige openheid van DeGiro, en stelt het bedrijf aansprakelijk voor geleden schade, vanwege het onrechtmatig gebruik van beleggingsportefeuilles van particulieren als onderpand voor hun eigen handel. Zonder dat de DeGiro-klanten dit wisten of ervoor betaald kregen.

VEB stevent af op forse schadeclaim tegen DeGiro https://t.co/zvrzqfFmFD pic.twitter.com/RC18DZQ5j1 — FD Nieuws (@FD_Nieuws) September 11, 2020

Galapagos heeft meer dan één middel en daar meldt het nieuws over:



Zie hieronder, er zijn koersdoelverhogingen voor AkzoNobel. De futures openen gemengd, maar wel met een nul voor de komma. Azië plust zowaar en commodities noteren nu lager. De Amerikaanse rente ligt vlak, maar de Duitse opent drie basispunten lager. Da's veel, risk-off. Die van ons levert er eentje in.

Dan is het 11/9 en wie héél goed luistert naar de koersen in New York, hoort misschien hoe er twee blokken van Wall Street een paar duizend namen worden opgelezen. Negentien jaar alweer.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren en Sodexo is de winstwaarschuwer Q3. Een cateraar, dan weet u het wel...

08:05 Sodexo waarschuwt voor afschrijvingen door crisis

07:40 Galapagos meldt positieve onderzoeksresultaten ziritaxestat

06:21 'VEB stevent af op forse schadeclaim tegen DeGiro'

10 sep Softwarebedrijf Oracle groeit dankzij cloud

10 sep Weer uitverkoop op Wall Street

10 sep Democraten blokkeren Republikeins wetsvoorstel voor coronasteun

10 sep Wall Street weer op verlies na openingswinst

10 sep Volkswagen-dochter verhoogt bod op truckbouwer Navistar

10 sep Aedifica investeert 200 miljoen in Duitse zorgcampussen

10 sep 'Washington geeft TikTok mogelijk meer tijd voor verkoop'

10 sep Amsterdamse beurs sluit lager na rentebesluit

Analistenadvies luidt als volgt, het nieuws gisteren is niet onopgemerkt gebleven:

AkzoNobel: naar €78 (dec 2020) en €90 (dec 2021) - JP Morgan

AkzoNobel: naar €104 van €102 - Credit Suisse

AkzoNobel: naar €100 van €95 - Deutsche Bank

AkzoNobel: naar €102 van €97 - Jefferies

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

08:00 VK industriële productie jul +6,3% MoM (+5,0% MoM verwacht)

08:00 Duitsland inflatie CPI aug -0,1% MoM (-0,1% MoM)

13:00 Kroger Q2-cijfers

14:30 VS inflatie CPI aug +0,3% MoM

En dan nog even dit

Voor het idee:

#FANGMAN has lost $207bn in mkt cap today and erased almost all of yday's gains. pic.twitter.com/YXfAeRPazF — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 10, 2020

Zij wel, u misschien ook en ik niet:

Hedge funds stepped up buying of technology shares as the Nasdaq 100 dipped into its first correction since March https://t.co/YLPnOMDpQr — Bloomberg Markets (@markets) September 11, 2020

Nog meer:

JPMorgan is still concerned about thin markets - and the effect of big options trades in them. This from my chat with strategist Shawn Quigg https://t.co/pk1piJbyfq via @markets — Joanna Ossinger (@ossingerj) September 10, 2020

Joh!

Add an extremely active options market to the other risks that have emerged in 2020 and stock buyers have reason to be concerned that a surge in volatility lies ahead https://t.co/25rzAwZhql — Bloomberg Markets (@markets) September 11, 2020

+3,2% nabeurs:

Oracle revenue beats as cloud business benefits from remote work https://t.co/BgNJzHOThn pic.twitter.com/p1QwplLBoq — Reuters Business (@ReutersBiz) September 11, 2020

+8,0%:

Peloton revenue beats as pandemic boosts demand for fitness equipment https://t.co/Rkrhei8sBY pic.twitter.com/NaE2lTXvKB — Reuters Business (@ReutersBiz) September 11, 2020

De wilde, wilde olieprijs:

Oil prices add to losses as supplies swell amid weak demand https://t.co/t2jKTgwejl pic.twitter.com/1KNrvYRcPp — Reuters Business (@ReutersBiz) September 11, 2020

Een Amerikaans en een Chinees operating system dus:

Huawei plans to introduce its Harmony operating system on smartphones next year, as U.S. restrictions have cost it full access to Google's Android OS. More here: https://t.co/xe0lCrhFCF pic.twitter.com/0uWQFqcIic — Reuters Business (@ReutersBiz) September 11, 2020

Wie hebben we daar?

“My overall view is that the inflation outlook is, unfortunately, negative,” former Fed Chair Alan Greenspan says. https://t.co/P0dLbDyREk pic.twitter.com/ITMApMDfRA — CNBC (@CNBC) September 11, 2020

Nog een oude bekende:

Paul Meeks, who’s known for running the world’s largest tech fund during the dot-com boom, believes tech stocks are too expensive right now https://t.co/BkVZ1dtYIq (via @TradingNation) — Stephanie Landsman (@StephLandsman) September 11, 2020

Deze nog:

From @WSJopinion: Fintech firms are giving banking the jolt of innovation it needs, but they’ll be more stable, fair and efficient if they’re nationally chartered, write @BrianBrooksOCC and @cwcalomiris https://t.co/7W8p5QDPYH — The Wall Street Journal (@WSJ) September 11, 2020

Be careful out there!

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.