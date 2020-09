TA: Vlag uit voor de AEX?

De AEX-vlag hangt nog halfstok. De verkoopdruk met lagere toppen moet eerst overwonnen worden.

Ik heb hier eerder aangegeven dat een opwaartse uitbraak het meest waarschijnlijk is. Maar dit scenario is pas kansrijk indien de AEX het patroon met lagere toppen, het correctieve patroon dus, weet af te breken.

Gaat de vlag uit voor de AEX? Het is maar de vraag hoe die erbij hangt. Een vlagformatie in de TA, in het jargon Flag genoemd, is een van de bekendere koerspatronen. Een vlagformatie geeft doorgaans een onderbreking van een trend aan, maar beweegt altijd tegen de richting van de trend in.

Bij een stijgende trend zal de vlag dus altijd neerwaarts bewegen, en vice versa. Zie ook de uitleg van de vlagformatie en de voorbeeldgrafiek ervan helemaal onderaan deze column.

De AEX lijkt vastgeplakt in de bandbreedte 538-586. Al ruim 3 maanden beweegt de Nederlandse beurs neutraal binnen die range. Vandaag bespreek ik het vlagscenario.

Lagere toppen

De Nederlandse beurs (AEX-index) schommelt al enkele maanden heen en weer boven 528,68 punten (bodem van 6 maart). Rond 589,40 punten ligt de voormalige bodem van 3 februari, die thans als weerstand fungeert.

Het technische plaatje van de AEX-index weet niet te overtuigen, want dalende toppen geven aan dat er nog verkoopdruk in de markt aanwezig is. Zoals gezegd zou er op dit moment sprake kunnen zijn van een vlagformatie. Deze hangt doorgaans halverwege de trend, vandaar de uitdrukking de vlag hangt halfstok.

Pas bij een opwaartse uitbraak uit de vlagformatie en een doorbraak boven de weerstand 589,40 punten kan de opmars worden voortgezet.

Koersdoelen 632 en 728 punten

Ik durf het bijna niet hardop te zeggen, maar het uiteindelijke koersdoel ligt op 728 punten. Dat is dus ruim boven het all-time high van de AEX dat in 2001 rond 700 punten is gevormd.

Na een opwaartse uitbraak uit de vlag kan de AEX eerst naar 632,12 punten, waar de top van februari ligt. Op basis van de vlagformatie kan een uiteindelijk koersdoel rond 728,20 punten berekend worden (zie de uitleg onderaan deze column).

Dit koersdoel berekenen we door eerst de afstand tussen de maartbodem (389,60 punten) en de top van de vlag (589,40 punten) uit te rekenen. De afstand daartussen bedraagt 199,80 punten. Deze uitkomst tellen we op boven de bodem van de driehoek op 528,68 punten. Dit zou een theoretisch berekend koersdoel van 728,20 punten opleveren.

Uitleg vlagformatie

Om het koersdoel van een vlagformatie te berekenen passen we de measured move toe.



Een vlagformatie is een koerspatroon dat altijd tegen de heersende trend ingaat. In een stijgende trend (zoals nu bij de AEX) beweegt de vlag dus omlaag.

De vlag wordt voltooid zodra de correctieve fase aan de bovenkant wordt gebroken. Hoe hoger de omzet tijdens de uitbraak van de vlag, des te betrouwbaarder het signaal is.

Een vlag wordt door handelaren vaak gebruikt om een koersdoel te berekenen. Hiervoor past men de measured move toe. Volgens deze theorie is de lengte van de nieuwe stijging (van C naar D) doorgaans even groot als die van het voorgaande stijging (van A naar B). De afstand tussen de punten A en B is grofweg even groot als die tussen de punten C en D

Bij de AEX bedraag de afstand tussen de A (maartbodem: 389,60 punten) en B (de top van de vlag; 589,40 punten) 199,80 punten. Deze uitkomst tellen we op boven de bodem van de vlag C (528,68 punten). Dit zou een theoretisch berekend koersdoel van 728,20 punten opleveren.