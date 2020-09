Slot: Pep, pep en nog eens pep

Volgens mij heb ik het ECB rentebesluit van vanmiddag zo aardig samengevat? Serieus, het was pep dit en pep dat, echt waar.

Om het in #ECB president Christine Lagarde eigen jargon te zeggen: valutapaar PEP/KOK stijgt, ofwel PEP krijgt een oppepper dankzij alle ECB pep pic.twitter.com/bLoQfrquyx — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 10, 2020

Hier ziet u de nieuwe schattingen van de bank. De president zei de (dure) euro in de gaten te houden, maar werd verder niet concreet. Een nieuw inflatiebeleid is in de maak, volgens haar. Christine Lagarde ging daar echter niet op in. Verder geen nieuws en de euro werd een half centje duurder op dit verhaal.

ECB President Christine Lagarde introduces the baseline GDP and inflation outlook for the euro area. pic.twitter.com/KI3V38k3ro — European Central Bank (@ecb) September 10, 2020

Mooi nieuws op het Damrak van AkzoNobel, out of the blue - pakt u uw Flexa kleurenwaaier er bij voor de juiste tint - kwam het fonds vanochtend met deze omzetmeevaller. JPMorgan Chase schat die op 7% en ING op 5%.

Wereldprimeur? #AkzoNobel is volgens mij eerste bedrijf dat verwachtingen voor alweer aflopende Q3... verhóógt! #AEX pic.twitter.com/2cc1rZB3b9 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 10, 2020

Verder zijn er een beetje miezerige koersen in Europa. De VS doet beter. Hier het hele overzicht. Onze aandelen bespreek ik verderop.

Rood of groen, alle indices doen het wel met een nul voor de komma. Dat is geen vanzelfsprekendheid in 2020

De volatiliteit zakt en zakt, maar is sinds de coronaherrie uit brak nog altijd niet onder psychologische grens van 20 geweest

De dollar zakt dus iets, of de euro stijgt op het ECB-rentebesluit

Olie wil weer niet, maar goud, zilver en bitcoin wel

Ik heb te laat de rentes geklokt, volgens mij stijgen de Duitsers en wij er drie. Basispunten dan. Beetje onopgemerkt, maar er is al heel lang een mooi Zwitsers-Duits potje gaande wie de láágste heeft. Wedstrijd is nu even onbeslist.

Was er behalve AkzoNobel meer te doen vandaag? Niet zo heel erg veel eigenlijk. Kendrion hield een beleggersdag en onze desk oordeelt aldus. DeGroof Petercam zet het aandeel op €15 van €12 (hold) en dan hebt u meteen alle adviezen van vandaag te pakken.

De banken liggen aardig vandaag, zoek echter geen verband met het rentebesluit

In de middag deed Adyen het goed op aardig wat volume

Heineken doet ook weer wat beter, maar heeft nog een lange weg...

We zijn er intussen aangewend, maar dalingen van meer dan 1% worden nooit leuk meet weer Shell, Arcelor en Aegon, om over Unibail maar te zwijgen

Wie anders dan PostNL staat weer bovenaan de AMX

Positief is dat meer moeilijke aandelen in de Midkap goed doen: ja ook PostNL, Boskalis, Arcadis, SBMO en Fugro. Of Pharming dat ook is bepaalt u zelf

WDP, Besi en Altice? Ik kan het niet duiden

Ordina ligt goed

Vastned en Wereldhave liggen dan weer helemaal niet goed

Nog even off-topic. Rust zacht, Mevrouw Rigg. Jeugdliefde, wat was ze stoer en mooi. Toch even slikken.