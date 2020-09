ECB: Niks meer aan doen

UNCH, ofwel unchanged ofwel geen veranderingen in het rentebeleid van de ECB. U zoekt ook tevergeefs naar opmerkingen over (dure) euro. In de persconferentie zegt de president dat u nog even geduld moet hebben met de nieuwe inflatiestrategie. De bank heeft het er op 23 september over.

Bij deze:

ECB President Christine Lagarde introduces the baseline GDP and inflation outlook for the euro area. pic.twitter.com/KI3V38k3ro — European Central Bank (@ecb) September 10, 2020

Hier is alvast de speler van de persconferentie van bankpresident Christine Lagarde om 14:30 uur. Wat heeft ze zeggen over inflatie (nog altijd het enige en formele mandaat), economie en verruimingsprogramma's? Ah, ze start zo ongeveer met dat de euro wordt bestudeerd en die trekt een halve cent aan.