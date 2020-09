"Adieu vette shareholders return"

Zoals het al eeuwen gaat......op en neer. Bedrijven zullen een deel van hun winst teruggeven aan de aandeelhouders. Logisch want de aandeelhouders hebben het laatste woord, wanneer ze samen optrekken. Maar eerst weer geld verdienen.

Inderdaad, we krijgen nu tikken bij RDS en consorten, meer nog dan in 2000 en 2008, maar zodra er weer redelijke winsten gemaakt worden, gaat toch een deel weer naar de aandeelhouders. Het is simpel een kwestie van tijd, zoals altijd al geweest. Over een paar jaar.... de huidige technologische ontwikkeling op een lager pitje, want nu al genoeg onbelangrijke gadgets. Robotica en medische toepassingen, dat nog wel, maar de wereld zit echt niet te wachten zelf rijdende auto's en andere vrijwel nutteloze ontwikkelingen. Voedsel en energie blijven echter nodig en zelfs steeds meer, efficiënter en duurzamer. Dat worden m.i. opnieuw de groei segmenten voor de komende decennia. Alles gaat altijd in golven. Dus het komende jaren (nu?) weg uit Tesla, Ayden, ASML en andere ver overgewaardeerde aandelen zonder een houdbaar verdienmodel, maar terug naar voedsel, gezondheid en energie en water, als zijnde de eerste levensbehoeften.