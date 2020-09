TA: AEX glibbert weg

het glibbert nog niet echt lager. uiteindelijk staan wie niet eens veel lager dan beetje range.. vanaf 560 zeg maar..



zal nog wel wat in het vat zitten aan daling lijkt mij.



nog geen echt piekerige dingen gezien..



verwacht toch nog een x ruim 1500 p miin in de dow en nasdaq onder de 10 000.. hetgeen nogaltijd van den idiote is overigens.